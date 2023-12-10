Король Чарльз і королева Камілла показали цьогорічну різдвяну листівку. В чому її особливість

Королева Камілла з королем Чарльзом III потішили своїх прихильників новою різдвяною листівкою. Щороку королівська пара публікує різдвяну листівку. Та цього року вона має цікаву особливість.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на офіційний Instagram- акаунт королівської родини.

В чому особливість королівської листівки

Нова святкова листівка королівської пари показує їх у всій їхній красі. Король Чарльз і королева Камілла продовжують традицію вітати мешканців країни.

75-річний король і 76-річна королева опублікували фото, яке вони обрали для святкової листівки. Цього року ним став портрет фотографа Г’юго Бернанда, який було зроблено у Тронному залі Букінгемського палацу після їхньої коронації 6 травня.

"Бажаю вам щасливого Різдва та Нового року", - написано у листівці.

Король Чарльз і королева Камілла показали нову різдвяну листівку (фото: instagram.com/theroyalfamily)

На фото король та королева постали у розкішних королівських вбраннях та, звісно, у своїх коронах, що демонструють їхній статус. Фотографія зроблена на червоному фоні з герцогами та герцогинями. Проте у листівці Чарльз та Камілла зображені на цьому ж фоні удвох.

Відомо, що минулого року пара вибрала ніжне фото, на якому зображено усміхненого Чарльза, а Камілла мило дивилася на нього. Фотографія була зроблена королівським фотографом Саміром Хуссейном на Брамарських іграх.

Кожного Різдва королівська родина відправляється до церкви Святої Марії Магдалини, після чого вітають доброзичливців. Потім вони повертаються до Сандрінгема, щоб насолодитися традиційним святковим бенкетом.

А цього року очікується, що сім’я королеви Камілли приєднається до святкування вперше - Том Паркер Боулз і Лаура Лопес та інші члени родини королеви відвідають королівський обід.

У минулі роки королева влаштовувала різдвяну зустріч королівською родиною вдень, щоб провести святковий час зі своїми дітьми та онуками.

Король Чарльз і королева Камілла показали нову різдвяну листівку (фото: instagram.com/theroyalfamily)