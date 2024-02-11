Король Чарльз III вперше звернувся до народу після звістки про рак: "щиро дякую вам"

Карл III зробив заяву

Наприкінці січня з'явилася інформація про проблеми зі здоров'ям у короля, проте його діагноз було оголошено тільки цього тижня.

Чарльз III тимчасово відмовився від виконання королівських обов'язків під час свого відновлення після операції.

Монарх висловив подяку всім, хто надіслав йому теплі побажання.

Чарльз III (фото: Getty Images)

"Я хотів би висловити свою найщирішу подяку за безліч повідомлень з підтримкою і добрими побажаннями, які я отримав в останні дні. Усі ті, хто зіткнувся з раком, знають, що такі думки - це і є найбільша розрада і підбадьорення", - йдеться в заяві Карла III, опублікованій Букінгемським палацом.

Король зазначив, що його діагноз допоміг дізнатися більше про роботу організацій, які підтримують хворих на онкологію у Великій Британії.

Його Величність захопила самовідданість цих людей.

Нагадаємо, у січні стало відомо не тільки про хворобу короля, а й госпіталізацію Кейт Міддлтон.

Дружині принца Вільяма зробили операцію на черевній порожнині.