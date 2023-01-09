Король Чарльз III викреслив принца Гаррі зі сценарію своєї коронації: що відомо

Що призвело до скандалу

Принц Гаррі випустив автобіографічну книгу "Спер", де детально описав багато ситуацій у королівській сім'ї у різні періоди часу. Зокрема, принц Гаррі розповів про похорон своєї матері, принцесу Діану та про свої особисті взаємини зі старшим братом - принцом Вільямом.

Перед виходом своєї книги Гаррі дав кілька інтерв'ю, які наробили багато галасу. Він описав свою службу в армії, а також скандали в королівському палаці - до появи там Меган Маркл і після весілля.

Свого брата Вільяма він одночасно назвав найулюбленішим братом і заклятим ворогом. Як стверджують інсайдери – принц Вільям "згоряє від гніву".

Чому принца Гаррі видалили зі списку

За словами королівських інсайдерів, принца Гаррі було виписано зі сценарію коронації короля Чарльза, яка має відбутися 6 травня 2023 року.

"Принц Гаррі був викреслений зі сценарію коронації й не має офіційної ролі в службі, якщо він прийде. Порушуючи традицію, Чарльз відмовиться від королівських герцогів, які схиляють коліна і віддають шану монарху. Цю роль виконуватиме тільки Вільям. У нинішньому положенні у Гаррі не буде ніякої ролі на церемонії", - стверджує королівське джерело.

Основна причина – одкровення принца Гаррі. В одному з інтерв'ю він описав свою сварку з Вільямом, яка мало не закінчилася бійкою. Принц Вільям схопив Гаррі за комір і шпурнув на підлогу. Той приземлився на собачі миски та отримав кілька подряпин та синців.

Також Гаррі розповів про конфлікт між Вільямом та своєю дружиною Меган Маркл. Нібито принц Уельський назвав її важкою, грубою і різкою, а також попереджав брата про катастрофу, що насувається.

Принц Гаррі (фото: Getty Images)

Напередодні весілля, за словами Гаррі, Вільям переслідував його кілька місяців. Крім того, випливли деякі подробиці про весілля обох братів. Нібито Вільям змусив Гаррі відігравати роль шафера і вимовляти промову, щоб друзям принца не довелося червоніти.

Розповів принц Гаррі й про свого батька у новій книзі. Він згадав про день, коли померла королева Єлизавета II. Того дня Меган не була в Балморалі, і Чарльз сказав синові, щоб він не привозив невістку, пославшись на "безглузді та неповажні" причини. Гаррі заперечив і зажадав від батька більше ніколи так не говорити про його дружину. Чарльз змушений був просити вибачення.

Принц Вільям та Кейт Міддлтон (фото: Getty Images)

Крім того, Гаррі звинуватив свого батька в тому, що той переймався тим, що його затьмарить голлівудська зірка Меган і висловив занепокоєння з приводу необхідності підтримувати її фінансово. Нібито Чарльз сказав молодшому синові, що його сім'я "не складається з грошей" і він не може собі дозволити утримувати когось ще.

На цей момент члени королівської родини на одкровення принца Гаррі не реагують, принаймні – публічно. А близькі друзі принца Вільяма та королівські інсайдери стверджують, що родина дуже пригнічена одкровеннями Гаррі, і в деяких моментах – вони в сказі. Але мстити йому не будуть.