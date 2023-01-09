Король Чарльз III вычеркнул принца Гарри из сценария своей коронации: что известно

Что привело к скандалу

Принц Гарри выпустил автобиографическую книгу "Спэр", где детально описал многие ситуации в королевской семье в разные периоды времени. В частности, принц Гарри рассказал о похоронах своей матери, принцессы Дианы и о своих личных взаимоотношениях со старшим братом - принцем Уильямом.

Перед выходом своей книги Гарри дал несколько интервью, которые наделали много шума. Он описал свою службу в армии, а также скандалы в королевском дворце - до появления там Меган Маркл и после свадьбы.

Своего брата Уильяма он одновременно назвал самым любимым братом и заклятым врагом. Как утверждают инсайдеры - принц Уильям "сгорает от гнева".

Почему принца Гарри удалили из списка

По словам королевских инсайдеров, принц Гарри был выписан из сценария коронации короля Чарльза, которая должна состояться 6 мая 2023 года.

"Принц Гарри был вычеркнут из сценария коронации и не имеет официально роли в службе, если он придет. Нарушая традицию, Чарльз откажется от королевских герцогов, преклоняющих колени и отдающих дань уважения монарху. Эту роль будет исполнять только Уильям. В нынешнем положении Гарри не играет никакой роли на церемонии", - утверждает королевский источник.

Основная причина - откровения принца Гарри. В одном из интервью он описал свою ссору с Уильямом, которая едва не закончилась дракой. Принц Уильям схватил Гарри за воротник и швырнул на пол. Тот приземлился на собачьи миски и получил несколько царапин и синяков.

Также Гарри рассказал о конфликте между Уильямом и своей супругой Меган Маркл. Якобы принц Уэльский назвал ее трудной, грубой и резкой, а также предупреждал брата о надвигающейся катастрофе.

Принц Гарри (фото: Getty Images)

Накануне свадьбы, по словам Гарри, Уильям его преследовал несколько месяцев. Кроме того, всплыли некоторые подробности о свадьбах обоих братьев. Якобы Уильям заставил Гарри играть роль шафера и произносить речь, чтобы друзьям принца не пришлось краснеть.

Рассказал принц Гарри и о своем отце в новой книге. Он упомянул о дне, когда умерла королева Елизавета II. В тот день Меган не была в Балморале, и Чарльз сказал сыну, чтобы он не привозил невестку, сославшись на "бессмысленные и неуважительные" причины. Гарри ему возразил и потребовал от отца больше никогда так не говорить о его жене. Чарльз вынужден был извиниться.

Принц Уильям и Кейт Меддлтон (фото: Getty Images)

Кроме того, Гарри обвинил своего отца в том, что тот беспокоился о том, что его затмит голливудская звезда Меган и выразил беспокойство по поводу необходимости поддерживать ее финансово. Якобы Чарльз сказал младшему сыну, что его семья "не состоит из денег" и он не может себе позволить содержать кого-то еще.

На данный момент члены королевской семьи на откровения принца Гарри не реагируют, во всяком случае - публично. А близкие друзья принца Уильяма и королевские инсайдеры утверждают, что семья очень удручена откровениями Гарри, и в некоторых моментах - они в бешенстве. Но мстить ему не будут.