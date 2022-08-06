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Принц Гарри позвонил парамедику "Тайре" после ее освобождения из плена: о чем говорили

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Суббота 06 августа 2022 22:30
Принц Гарри позвонил парамедику "Тайре" после ее освобождения из плена: о чем говорили Принц Гарри позвонил "Тайре" (коллаж РБК-Украина)
Автор: Татьяна Самарук

После освобождения из российского плена парамедику и известной волонтерке Юлии Паевской с позывным "Тайра" позвонил принц Гарри. Именно он, по словам украинки, вдохновил ее не сдаваться и продолжать борьбу.

Об этом она рассказала в интервью The Telegraph.

По ее словам, телефонный разговор с британским принципом состоялся примерно через неделю после ее освобождения из плена.

"Он просто вдохновил меня продолжать борьбу. Он сказал, что поддерживает Украину и всех нас. И что семья "Игр непокоренных" всегда заботится о своих членах... Я очень благодарна принцу Гарри, потому что именно после "Игр непокоренных" русские перестали меня допрашивать и пытать. Я думаю, что распространение информации по всему миру повлияло на их решение обменять меня", - сказала волонтер.

Также несмотря на травму, полученную в плену, Паевская заявила, что полна решимости продолжать помогать Украине и приближать страну к победе над российской агрессией.

Также она вспомнила тот "ад", в котором она пробыла три месяца. В частности, россияне ей говорили, что лучше покончить жизнь самоубийством, ведь они все равно хотели ее убить. К тому же у волонтера не было никакой информации, что происходит в мире.

"Я даже не знала, жива ли моя семья, уцелела ли моя хата, потому что русские уже почти были в Киеве, когда мы уезжали. Говорили, что нас никто не поддерживает, что другие страны дают нам только старую, ржавую оружие. Говорили, что мы никому не нужны и что об Украине все давно забыли", - рассказала Юлия Паевская.

Добавим, что принца Гарри и украинского парамедика связывает то, что она участвует в "Играх непокоренных" в составе украинской делегации, а член британской королевской семьи - инициатор проведения этих соревнований.

Ранее мы сообщали, что президент Украины Владимир Зеленский 17 июня сообщил об освобождении "Тайры" из российского плена.

Также парамедик рассказала о плене в Донецком СИЗО.

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Принц Гарри
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