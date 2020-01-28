Король Альберт II признал внебрачную дочь: что теперь с очередью на бельгийский престол

Бывший король Бельгии Альберт II после многолетнего скандала, который побудил его отречься от престола в пользу старшего сына Филиппа в 2013 году, наконец официально признал свою внебрачную дочь от баронессы Сибилы де Селис-Лонгшам.

85-летний бывший монарх, сохранивший королевский титул, под угрозой штрафов по 5 тысяч евро в день согласился пройти тест ДНК. Результат подтвердил, что он является биологическим отцом 51-летней художницы Дельфины Боэль.

Соответствующее заявление адвокатов бывшего правителя опубликовано в бельгийском издании Het Nieuwsblad.

"Его величество король Альберт II принял к сведению анализ ДНК, который он сдал по просьбе Брюссельского апелляционного суда. Научные выводы показывают, что он является биологическим отцом миссис Дельфины Боэль", - говорится в коммюнике.

Также адвокаты экс-монарха отметили, что существующие правовые аргументы о том, что биологическое и юридическое отцовство автоматически не следует друг от друга, король Альберт решил признаться и таким образом "положить конец этой болезненной процедуре".

Король Альберт подчеркнул, что с момента рождения Дельфины он никогда не принимал участия в семейных, социальных или образовательных решениях, касающихся внебрачной дочери и "всегда уважал связь между миссис Боэль и ее законным отцом".

Дельфина Боэль (Фото: lesoir.be / Belga)

О том, что ее настоящим отцом является Альберт Бельгийский, Дельфина узнала от матери на 18-летие. Художница судилась с королем 7 лет - уже после отречения он лишился "иммунитета".

Альберт II из Саксен-Кобург-Готской династии был королем Бельгии с 1993 по 2013 годы. Еще будучи принцем Льежским, в 1959 году он женился на итальянской аристократке донне Паоле Маргарите Марии Антонии Руффо ди Калабриа, от брака с которой у четы трое детей.

Король Бельгии Альберт II с супругой Паолой (Фото: hippostcard.com)

В 1999-м вышла неофициальная биография жены короля, где упоминалось о его связи с Сибил где Селис-Лонгшам.

Сама баронесса публично заявила, что была любовницей Альберта с 1966 по 1984 годы.

Теперь Дельфина может претендовать на титул принцессы и часть наследства своего отца вместе с тремя его законными детьми. Состояние бывшего короля оценивается в 200-300 миллионов евро - Альберт II уже пообещал внести ее в свое завещание.

Адвокат Дельфины Марк Уйттендале подчеркивает, что она судилась с Альбертом не ради денег - так, в противном случае художнице было бы выгоднее остаться единственной законной дочерью Жака Боэля, семье которого принадлежат активы на 1,7 миллиарда евро.

Также Боэль - теоретически - отныне занимает 15-е место в очереди на бельгийскую корону, после четверых детей короля Филиппа, принцессы Астрид Бельгийской и ее пятерых детей, а также принца Лорана Бельгийского и его троих детей.

Но на практике признание отцовства не позволит ей претендовать на престол. Как объяснил адвокат Боэль в интервью телеканалу RTL, Дельфина столько лет судилась с Альбертом только для того, чтобы добиться правды и чтобы груз неразрешенной ситуации не достался ее собственным детям "в наследство".