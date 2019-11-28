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Елизавета II готова отречься от престола: назван преемник и дата отставки

STYLERПерсоны    28.11.2019 - 20:29
Елизавета II готова отречься от престола: назван преемник и дата отставки
Елизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

Королева Великобритании собирается передать полномочия своему преемнику

Королева Елизавета II в ближайшем будущем планирует уйти в отставку, передав британский престол своему непосредственному преемнику - сыну принцу Чарльзу. По данным западных СМИ, монарх уже начала неофициальную передачу дел 71-летнему принцу Уэльскому.

Передача полномочий может состояться уже через полтора года, когда 93-летней королеве исполнится 95 (Елизавета родилась 21 апреля 1926 года). Таким образом, коронация Чарльза может состояться уже весной 2021 года.

"Ее Величество помнит о своем возрасте и хочет убедиться, что, когда придет время, передача короны пройдет без каких-либо препятствий", - пишет таблоид The Sun со сылкой на приближенного к королеве человека.

Елизавета II готова отречься от престола: назван преемник и дата отставки

Кейт Миддлтон и Елизавета II (фото: facebook.com/TheBritishMonarchy)

В доказательство этому приводят факт, что принц Чарльз все чаще стал заменять правящего монарха на официальных мероприятиях.

Тем не менее, в Британии поговаривают, что следующим королем может стать 37-летний принц Уильям. В то же время, приближенные к королевской семье уверены, что Елизавета не обделит старшего сына, разве что он сам откажется от правления в пользу сына.

Елизавета II уже побила все рекорды по длительности правления британским престолом, в 2015 году превзойдя королеву Викторию. Британский монарх взошла на престол 6 февраля 1952, когда ей было 25 лет, и правит уже 67 лет.

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