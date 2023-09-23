На Phone 15 знайшли прихований захист від підробок: як він працює (відео)

Apple впровадила новий захисний механізм в упаковку iPhone 15 - особливі написи та QR-коди, які видно лише під ультрафіолетовим світлом. Це має допомогти користувачам швидко визначити, оригінальний перед ними смартфон чи ні.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт 9to5Mac.
Відео з демонстрацією нового захисту вперше з'явилося у китайській соцмережі Weibo, яке потім виклав у X (Twitter) інсайдер Majin Bu.
Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)
Як можна розпізнати підроблений iPhone (скріншот: twitter/MajinBuOfficial)
Така дія дозволить розпізнавати не тільки підроблені iPhone, але й вживані смартфони, які нечесні продавці пакують у нові упаковки.
Поки невідомо, чи з'явиться аналогічний захист у iPhone 14, 13 та SE, які Apple продовжує випускати навіть після презентації iPhone 15.
Важливо зауважити, що не слід виключно покладатися на нові коди і логотипи. Їх треба перевіряти і здійснювати стандартні заходи безпеки:
Раніше ми писали про те, як відрізнити оригінальний товар від підробки.
А ще ми пояснювали, як не стати жертвою онлайн-шахраїв.