На iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок: как она работает (видео)

Как выглядит секретная защита

Видео с демонстрацией новой защиты впервые появилось в китайской соцсети Weibo, которую затем выложил в X (Twitter) инсайдер Majin Bu.

Как распознать поддельный iPhone (скриншот: twitter/MajinBuOfficial)

Как распознать поддельный iPhone (скриншот: twitter/MajinBuOfficial)

Такое действие позволит распознавать не только поддельные iPhone, но и б/у смартфоны, которые нечестные продавцы упаковывают в новые упаковки.

Пока неизвестно, появится ли аналогичная защита iPhone 14, 13 и SE, которые Apple продолжает выпускать даже после презентации iPhone 15.

Важно отметить, что не следует полагаться исключительно на новые коды и логотипы. Их нужно проверять и осуществлять стандартные меры безопасности:

внимательно изучите коробку, по возможности сравните ее с оригинальной коробкой от другого iPhone. Не обязательно держать ее в руках: подойдет фото из сети, главное выбрать надежный источник

проверьте серийный номер коробки

После покупки откройте смартфон перед продавцом и проверьте, соответствуют ли серийный номер и IMEI в настройках указанным на коробке.