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Фішингові сайти: як не стати жертвою онлайн-шахраїв

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Україна, Субота 03 червня 2023 13:12
Фішингові сайти: як не стати жертвою онлайн-шахраїв Фото: українцям розповіли, як визначити фішинговий сайт (freepik_com)
Автор: Наталія Юрченко

Шахраї в інтернеті все частіше використовують у своїх схемах фішингові сайти. Кіберполіцейські пояснили, як не стати жертвою аферистів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ.

Фішинг - це фейковий сайт, який часто є копією відомих інтернет-магазинів та інших ресурсів. Шахраї змінюють URL-адреси (зайві символи, невірне написання) для підробки.

Під час війни аферисти в інтернеті все частіше використовують фішингові сайти, які маскують під ресурси для оформлення соціальних виплат від держави, фондів, міжнародних організацій.

Поліція радить українцям уважно читати назви сайтів і не вводити на підозрілих ресурсах свої дані.

Для онлайн-шопінгу потрібно використовувати перевірені магазини, а інформації про виплати дізнаватися на офіційних сторінках державних органів.

"Схеми з використанням фішингу зловмисники можуть використовувати і на платформах оголошень. Тому при купівлі-продажу товарів, обговорюйте деталі угоди лише у чаті цієї платформи і не переходьте у сторонні месенджери", - попереджає кіберполіція.

Нагадаємо, раніше у кіберполіції назвали п'ять найпоширеніших шахрайств в інтернеті, а також пояснили, як убезпечити себе.

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