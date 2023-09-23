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На iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок: как она работает (видео)

Суббота 23 сентября 2023 20:00
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На iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок: как она работает (видео) Скрытая защита от подделок iPhone 15 (коллаж: РБК-Україна)
Автор: Павел Колесник

Apple внедрила новый защитный механизм в упаковку iPhone 15 - особые надписи и QR-коды, которые видны только под ультрафиолетовым светом. Это должно помочь пользователям быстро определить, оригинальный перед ними смартфон или нет.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт 9to5Mac.

Как выглядит секретная защита

Видео с демонстрацией новой защиты впервые появилось в китайской соцсети Weibo, которую затем выложил в X (Twitter) инсайдер Majin Bu.

На iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок: как она работает (видео)

Как распознать поддельный iPhone (скриншот: twitter/MajinBuOfficial)

На iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок: как она работает (видео)

Как распознать поддельный iPhone (скриншот: twitter/MajinBuOfficial)

Такое действие позволит распознавать не только поддельные iPhone, но и б/у смартфоны, которые нечестные продавцы упаковывают в новые упаковки.

Пока неизвестно, появится ли аналогичная защита iPhone 14, 13 и SE, которые Apple продолжает выпускать даже после презентации iPhone 15.

Важно отметить, что не следует полагаться исключительно на новые коды и логотипы. Их нужно проверять и осуществлять стандартные меры безопасности:

  • внимательно изучите коробку, по возможности сравните ее с оригинальной коробкой от другого iPhone. Не обязательно держать ее в руках: подойдет фото из сети, главное выбрать надежный источник
  • проверьте серийный номер коробки
  • После покупки откройте смартфон перед продавцом и проверьте, соответствуют ли серийный номер и IMEI в настройках указанным на коробке.

Раньше мы писали о том, как отличить оригинальный товар от подделки.

А еще мы объясняли, как не стать жертвой онлайн-мошенников.

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