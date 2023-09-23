На iPhone 15 нашли скрытую защиту от подделок: как она работает (видео)
Apple внедрила новый защитный механизм в упаковку iPhone 15 - особые надписи и QR-коды, которые видны только под ультрафиолетовым светом. Это должно помочь пользователям быстро определить, оригинальный перед ними смартфон или нет.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт 9to5Mac.
Как выглядит секретная защита
Видео с демонстрацией новой защиты впервые появилось в китайской соцсети Weibo, которую затем выложил в X (Twitter) инсайдер Majin Bu.
Как распознать поддельный iPhone (скриншот: twitter/MajinBuOfficial)
Как распознать поддельный iPhone (скриншот: twitter/MajinBuOfficial)
Такое действие позволит распознавать не только поддельные iPhone, но и б/у смартфоны, которые нечестные продавцы упаковывают в новые упаковки.
Пока неизвестно, появится ли аналогичная защита iPhone 14, 13 и SE, которые Apple продолжает выпускать даже после презентации iPhone 15.
Важно отметить, что не следует полагаться исключительно на новые коды и логотипы. Их нужно проверять и осуществлять стандартные меры безопасности:
- внимательно изучите коробку, по возможности сравните ее с оригинальной коробкой от другого iPhone. Не обязательно держать ее в руках: подойдет фото из сети, главное выбрать надежный источник
- проверьте серийный номер коробки
- После покупки откройте смартфон перед продавцом и проверьте, соответствуют ли серийный номер и IMEI в настройках указанным на коробке.
У коробках нового iPhone 15 принадлежит с системой безопасности, что устройства holograms под UV светом. Это является методом, полученным от Apple для отображения реальных ящиков и предыдущих людей из-за скамеканий pic.twitter.com/oBhQoc5IDI — Majin Bu (@MajinBuOfficial) September 21, 2023
Раньше мы писали о том, как отличить оригинальный товар от подделки.
А еще мы объясняли, как не стать жертвой онлайн-мошенников.