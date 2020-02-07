Чем кормят в школьных столовых: 25% меню не соответствует нормам

В Украине провели проверки в школьных столовых на предмет выполнения норм натурального питания детей, и результаты оказались совсем не радостные. Анализ показал, что в 25% всех меню выявлены нарушения.

Как рассказали в Госпродпотребслужбе, исследование проводилось в 2019-м, а всего специалисты проанализировали почти 8 тысяч ежедневных меню-расписаний для питания детей в учебных заведениях.

По словам руководителя ведомства Ольги Шевченко, несоблюдение перспективных меню в школах вызвано, в частности, ограниченным ассортиментом продуктов питания.

В рационе недостаточно молока, сливочного масла, сметаны, творога, яиц, фруктов, соков, овощей, рыбы и мяса.

Так, нормы питания по основным продуктам животного происхождения осуществляются только на 40-60%.

Кроме того, калорийность суточного рациона чаще всего обеспечивается за счет продуктов с высоким содержанием углеводов (сахар, крупы, макаронные изделия, растение масло). Нарушается необходимое соотношение в питании детей биохимических составляющих рациона (белки, жиры, углеводы).

Отмечается, что в прошлом году в учреждениях общего среднего образования нормы питания в среднем выполнялись только на 64-83%.

К слову, статистика показывает, что на протяжении обучения в школе почти на 40% возрастает количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. В связи с этим правительство приняло решение направить в 2020 году 400 миллионов гривен на оборудование пищеблоков в школах.