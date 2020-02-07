Чим годують у шкільних їдальнях: 25% меню не відповідає нормам

В Україні провели перевірки шкільних їдалень на предмет виконання норм натурального харчування дітей, і результати виявилися зовсім не радісні. Аналіз показав, що у 25% всіх меню виявлені порушення.

Як розповіли в Держпродспоживслужбі, дослідження проводилося в 2019-му, а всього фахівці проаналізували майже 8 тисяч щоденних меню-розкладів для харчування дітей у навчальних закладах.

За словами керівниці відомства Ольги Шевченко, недотримання перспективних меню в школах викликано, зокрема, обмеженим асортиментом продуктів харчування.

В раціоні недостатньо молока, вершкового масла, сметани, сиру, яєць, фруктів, соків, овочів, риби та м'яса.

Так, норми харчування з основних продуктів тваринного походження здійснюються лише на 40-60%.

Крім того, калорійність добового раціону найчастіше забезпечується за рахунок продуктів із високим вмістом вуглеводів (цукор, крупи, макаронні вироби, рослина олія). Порушується необхідне співвідношення в харчуванні дітей біохімічних складових раціону (білки, жири, вуглеводи).

Зазначається, що торік в закладах загальної середньої освіти норми харчування в середньому виконувалися тільки на 64-83%.

До речі, статистика показує, що протягом навчання у школі майже на 40% зростає кількість дітей із захворюваннями шлунково-кишкового тракту. У зв'язку із цим уряд прийняв рішення направити в 2020 році 400 мільйонів гривень на обладнання харчоблоків у школах.