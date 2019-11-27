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Правительство впервые направило средства на оборудование пищеблоков в школах

Новости » Общество     27.11.2019 - 16:29
Правительство впервые направило средства на оборудование пищеблоков в школах
Иллюстративное фото (facebook.com/Ирина Косенко)

В 2020 году направят 400 млн гривен

Кабинет министров Украины принял решение направить в 2020 году 400 млн гривен на оборудование пищеблоков в школах. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Отмечается, что эти средства выделяются на стандартных принципах софинансирования. Так, постановление предусматривает, что местные органы должны добавить к государственным средствам свои инвестиции:

  • не менее 30% суммы должны добавить м. Киев, города областного значения, ОТГ с административным центром в городе областного значения, а также области;
  • не менее 10% суммы - районы и ОТГ;
  • не менее 5% суммы - села (поселка), имеющие статус горных населенных пунктов, и населенные пункты, расположенные на линии соприкосновения.

“Сегодня мы имеем статистику, что на протяжении обучения в школе почти на 40% возрастает количество детей с заболеваниями желудочно-кишечного тракта. Это сигнал для нас, что мы, вместе с Минздравом, должны обратить внимание на здоровое питание в школах. Эти 400 млн грн - наш первый шаг в этом направлении”, - подчеркнула министр образования и науки Анна Новосад.

Ранее сообщалось, что Кабинет министров Украины на заседании 27 ноября выделил более 200 млн гривен на зарплаты медикам и учителям.

РБК-Украина писало, что Кабинет министров Украины принял решение для разблокировка выплаты больничных.

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