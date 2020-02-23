Как кормят эвакуированных украинцев из Китая: видео из Новых Санжар

Эвакуированные украинцы из Китая находятся на 14-дневном карантине в медицинском центре, который расположен в Новых Санжарах Полтавской области. Стоит отметить, что там находятся и граждане других стран, которых привезли вместе с украинцами.

На видео видно, как люди в защитных костюмах привозят в здание на тележке еду, которая запакована в целлофан. Если хорошо присмотреться, то можно увидеть, что эвакуированным доставляют обеды в судочках.

Еда для эвакуированных украинцев из Китая (видео: facebook.com/Oleksandr Makhov)

"Вот так доставляют пищу в здание медбазы Нацгвардии, где находятся эвакуированные из Китая", – написал на своей странице в Facebook автор видео журналист Александр Махов.

Стоит отметить, что замминистра здравоохранения Виктор Ляшко и замминистра внутренних дел Иван Варченко заявили, что Минздрав запретил передавать продукты питания в медицинский центр в Новых Санжарах.

По словам Ляшко, пищу для пациентов готовят на месте, в том числе и диетическую для иностранной гражданки, которая пожаловалась врачам по поводу обострения болезни желудка.

Варченко отметил, что в медцентр можно передавать только средства индивидуальной гигиены и промышленную продукцию.

Напомним, что переселенцы из Донецка привезли продукты для эвакуированных из китайского Уханя, где продолжает бушевать коронавирус. Это произошло на второй день после скандального размещения граждан в медцентре, которому препятствовали местные жители Новых Санжар.