З користю для себе: українців просять допомогти безпритульним тваринам

Зоозахисний рух UAnimals продовжує допомагати тваринам, які страждають під час війни Росії проти України. Зараз допомогти знедоленим чотирилапим друзям може кожен. При чому, це можна зробити з користю для себе.

Більше деталей про новий збір фонду - у нашому матеріалі нижче.

Як допомогти тваринам сьогодні

Як відомо, зараз UAnimals спільно з одним із чернівецьких брендів молодіжного одягу презентували благодійну колекцію "Твоє худі - їхня домівка", до якої входять лімітовані худі (їхня ціна 1750 гривень) й футболки (по 850 гривень) з принтом маленького цуценяти, якого захищає відважний воїн ЗСУ.

Головна мета зоозахисників зібрати 500 000 гривень, завдяки яким UAnimals побудує домівки для безпритульних тварин у прифронтовій зоні.

Ось такий вигляд мають футболки та худі (фото: пресслужба)

Про ідею колекції "Твоє худі - їхня домівка"

За приблизними оцінками зоозахисників, із початком повномасштабного вторгнення кількість тварин у притулках у прифронтових областях збільшилася на 60%, а біля самої лінії фронту їх стало вдвічі більше.

"Поки ЗСУ захищають всю Україну, хто, крім нас, допоможе маленьким побратимам? Ми пропонуємо допомагати, зробивши звичну справу, - купити худі чи футболку, які зігріють вас і допоможуть тваринам", - говорять представники фонду.

Додамо, що на благодійність буде передано 30% від вартості кожної речі.