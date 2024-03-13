Користуватися неможливо. У свіжому оновленні iOS виявлено безліч проблем

Про які проблеми йдеться

На початку березня компанія Apple випустила оновлення iOS 17.4 для iPhone, яке надає жителям Європейського Союзу можливість використовувати альтернативні магазини додатків, а також запроваджує нові віджети та емодзі для користувачів. Однак, окрім цього оновлення, виникли деякі проблеми.

Однією з проблем iOS 17.4 стала швидка розрядка батареї. Деякі користувачі повідомили, що їхній iPhone розряджається на 40 відсотків всього за дві години, що є нехарактерним для пристроїв Apple. Також було висловлено скарги на розрядку батареї у режимі очікування, коли iPhone може розрядитися до 0 відсотків за ніч.

Останнє оновлення програмного забезпечення для iPhone (фото: Daily Mail)

Інша поширена скарга власників стосується тривалого часу заряджання смартфона. Деякі користувачі, зокрема із спільноти X (Twitter), зазначають, що їхній iPhone тепер заряджається більше 4 годин.

Другою за популярністю проблемою є погана робота сотової мережі. Деякі пристрої рідко підключаються до мереж 5G і LTE, найчастіше залишаючись на 3G або E. Безліч звернень надійшло до служби підтримки Apple.

Компанія заявляє, що ці проблеми викликані збоями у операторів зв'язку, хоча проблеми із сотовим зв'язком спостерігаються у всьому світі. Деякі користувачі також зіткнулися з проблемами в роботі iMessage та FaceTime.

Для виправлення збоїв у роботі сотового зв'язку не допомагає увімкнення та вимкнення "Режиму в польоті" або скидання настройок оператора. Іноді єдиним способом вирішення проблем є повне скидання iPhone до заводських налаштувань.