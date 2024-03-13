Пользоваться невозможно. В свежем обновлении iOS обнаружено множество проблем

О каких проблемах идет речь

В начале марта компания Apple выпустила обновление iOS 17.4 для iPhone, которое предоставляет жителям Европейского союза возможность использовать альтернативные магазины приложений, а также вводит новые виджеты и эмодзи для пользователей. Однако, помимо этого обновления, появились некоторые проблемы.

Одной из проблем iOS 17.4 стала быстрая разрядка батареи. Некоторые пользователи сообщили, что их iPhone разряжается на 40 процентов всего за два часа, что является нехарактерным для устройств Apple. Также были высказаны жалобы на разрядку батареи в режиме ожидания, когда iPhone может разрядиться до 0 процентов за ночь.

Последнее обновление программного обеспечения для iPhone (фото: Daily Mail)

Другая распространенная жалоба владельцев касается долгого времени зарядки смартфона. Некоторые пользователи, в частности из сообщества X (Twitter), отмечают, что их iPhone теперь заряжается более 4 часов.

Второй по популярности проблемой является плохая работа сотовой сети. Некоторые устройства редко подключаются к сетям 5G и LTE, чаще всего оставаясь на 3G или E. Множество обращений поступило в службу поддержки Apple.

Компания заявляет, что эти проблемы вызваны сбоями у операторов связи, хотя проблемы с сотовой связью наблюдаются по всему миру. Некоторые пользователи также столкнулись с проблемами в работе iMessage и FaceTime.

Для исправления сбоев в работе сотовой связи не помогает включение и выключение "Режима в полете" или сброс настроек оператора. Иногда единственным способом решения проблем является полный сброс iPhone до заводских настроек.