Епоха звичайних "сімок" відходить у минуле. Представлено нове покоління SIM-карт: подробиці

В результаті партнерства між телекомунікаційними компаніями Deutsche Telekom та Tele2 було представлено інноваційну технологію - стійку SIM-картку (rSIM). Вона забезпечує безперервне з'єднання та дає можливість використовувати дві SIM-картки у пристроях, які не підтримують цю функцію.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на незалежне онлайн-видання Android Authority , яке спеціалізується на світі Android та технологіях.

Подробиці про нове покоління SIM-карток

rSIM впроваджує унікальну технологію, яка автоматично відстежує підключення до мережі та перемикається між провайдерами, щоб звести до мінімуму можливі перебої.

З двома незалежними профілями мобільних операторів, збереженими на одній SIM-карті, rSIM зменшує ризик переривань, активуючи резервний профіль у разі виникнення збоїв, забезпечуючи безперебійне з'єднання навіть в умовах тимчасового відключення мережі.

Deutsche Telekom IoT і Tele2 IoT виступили як перші партнери, надавши незалежні профілі операторів, щоб забезпечити стабільність на світовому рівні. Це партнерство спрямоване на покращення надійності мережі та забезпечення постійного доступу до мережі клієнтів у всьому світі.

Очікується, що технологія кардинально змінить підхід до підключення до мережі для пристроїв Інтернету (Internet of Things, IoT) та користувачів мобільного інтернету, забезпечуючи постійне з'єднання без перебоїв.

Як стверджують компанії, rSIM націлений на встановлення нового стандарту підключення, надаючи бізнесу та споживачам можливості для безперебійного зв'язку. Крім цього, потенційно дана технологія може знайти застосування у різних галузях: від розумних міст до промислової автоматизації, сприяючи впровадженню та покращенню технологій IoT на глобальному рівні.