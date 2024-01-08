Користувачам "Київстар" скасували абонплату на низку послуг. За що платити не потрібно

Телекомунікаційна компанія "Київстар" скасувала абонплату для користувачів на низку своїх послуг на тлі потужної хакерської атаки 12 грудня 2023 року.
РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на офіційний портал "Київстар" розповідає, за що українцям платити поки що непотрібно.
На знак подяки за підтримку та довіру користувачів під час хакерської атаки в грудні минулого року, "Київстар" скасував плату за низку ТБ-пакетів до 31 січня 2024 року.
Безкоштовними є нині основні пакети "Київстар ТБ":
У компанії наголосили, що зазначені умови застосовуються для чинних абонентів в Україні та в роумінгу.
При цьому користувачам не потрібно робити додаткових дій, щоб регулярний платіж не списувався з рахунку.
Водночас така "акція" не діє для тих, хто оформив пакет у період з 1 до 31 січня 2024 року, оскільки такі користувачі вважаються новими.
Попри скасування плати за основні пакети, так звані "тематичні" (додаткові) пакети та пакети з довгим терміном дії залишаються платними.
За стандартними умовами оплачуються, зокрема:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що буде із тарифами на мобільний зв'язок у 2024 році.
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