Користувачам "Київстар" скасували абонплату на низку послуг. За що платити не потрібно

Безкоштовні послуги

На знак подяки за підтримку та довіру користувачів під час хакерської атаки в грудні минулого року, "Київстар" скасував плату за низку ТБ-пакетів до 31 січня 2024 року.

Безкоштовними є нині основні пакети "Київстар ТБ":

"Базовий"

"Сімейний"

"Преміум HD"

"Благодійний"

"Стартовий"

"Базовий 2020"

"Сімейний 2020"

"Преміум HD 2020"

"Вигідний"

"Мінімальний 2019"

"Зручний"

"Оптимальний"

"Комфортний"

"Максимальний HD"

Кому платити не потрібно

У компанії наголосили, що зазначені умови застосовуються для чинних абонентів в Україні та в роумінгу.

При цьому користувачам не потрібно робити додаткових дій, щоб регулярний платіж не списувався з рахунку.

Водночас така "акція" не діє для тих, хто оформив пакет у період з 1 до 31 січня 2024 року, оскільки такі користувачі вважаються новими.

Що відомо про "тематичні" пакети

Попри скасування плати за основні пакети, так звані "тематичні" (додаткові) пакети та пакети з довгим терміном дії залишаються платними.

За стандартними умовами оплачуються, зокрема: