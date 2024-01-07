Що буде із тарифами на мобільний зв'язок у 2024 році: огляд пакетів від Київстар, Vodafone, lifecell
Попри загальне підвищення цін на послуги та товари в Україні, мобільні оператори зв'язку поки не збираються піднімати вартість на свої пакети і пропонують абонементам широкий вибір тарифів.
Про те, якими будуть ціни на послуги зв'язку та мобільний інтернет у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler).
При підготовці публікації використали матеріали сайтів: Київстару, Vodafone та lifecell.
Київстар
Після хакерської атаки на Київстар та відновлення зв'язку компанія скасувала плату за наступний тарифний план своїм клієнтам. При цьому оператор заявив, що не буде підіймати ціни на мобільний зв'язок чи інтернет, аби компенсувати завдані збитки. Ціни на тарифи по передоплаті на 2024 рік коливаються від 125 грн до 500 грн.
Абонентам Київстару доступні такі тарифи:
- ЛЮБОВ до батьків - 125 грн
- LOVE UA. Контракт - 150 грн
- LOVE UA. Магніт. Контракт - 150 грн
- ЛЮБОВ до батьків. Домашній - 175 грн
- LOVE UA. На максимум - 175 грн
- LOVE UA. Світло. Контракт - 175 грн
- LOVE UA. Пісня. Контракт - 230 грн
- LOVE UA. Пісня - 250 грн
- LOVE UA. Сила. Контракт - 300 грн
- СуперГіг - 300 грн
- LOVE UA. Сила - 330 грн
- LOVE UA. Рух. Контракт - 350 грн
- LOVE UA. Успіх. Контракт - 500 грн
Для бізнес-клієнтів доступні 5 пакетів послуг, вартість яких коливається від 200 до 1 000 грн на місяць.
Детальніше про тарифи можна дізнатись на сайті оператора (скриншот)
lifecell
Компанія поки не збирається підвищувати тарифи на зв'язок та мобільний інтернет найближчим часом. Поряд із цим до кінця березня 2024 року оператор знизив вартість на наступні тарифи при активації стартового пакета:
- Дзвінкий БЕЗМЕЖ - 75 грн
- Просто Лайф - 90 грн
- Потужний - 100 грн
- Інтернет БЕЗМЕЖ - 100 грн
- Смарт Лайф - 120 грн
- Вільний Лайф. Регіон - 150 грн
- Хітмейкер - 180 грн
- Вільний Лайф - 180 грн
- Platinum Лайф - 250 грн
Усі доступні тарифи оператора можна переглянути на сайті lifecell.
Оператор найближчим часом не підвищуватиме цін на послуги (скриншот)
Vodafone
Оператор поки не підвищив цін на свої послуги. Абонентам доступні місячні тарифи та річні пакети послуг. Найдешевший варіант із оплатою щомісяця обійдеться в 165 грн, а найдорожчий - у 300 грн. При виборі річного пакета можна суттєво зекономити.
Зараз діють такі тарифи на 12 місяців:
- Joyce Start - 1 980 грн
- Joice Pro - 2 530 грн
- Joice Max - 3 300 грн
Усі вони передбачають обмежену кількість хвилин для дзвінків по Україні, інтернет, а також хвилини у роумінгу.
Усі тарифи оператора можна глянути на сайті (скриншот)
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