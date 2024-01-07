Що буде із тарифами на мобільний зв'язок у 2024 році: огляд пакетів від Київстар, Vodafone, lifecell

Попри загальне підвищення цін на послуги та товари в Україні, мобільні оператори зв'язку поки не збираються піднімати вартість на свої пакети і пропонують абонементам широкий вибір тарифів.

Про те, якими будуть ціни на послуги зв'язку та мобільний інтернет у 2024 році, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Київстар

Після хакерської атаки на Київстар та відновлення зв'язку компанія скасувала плату за наступний тарифний план своїм клієнтам. При цьому оператор заявив, що не буде підіймати ціни на мобільний зв'язок чи інтернет, аби компенсувати завдані збитки. Ціни на тарифи по передоплаті на 2024 рік коливаються від 125 грн до 500 грн.

Абонентам Київстару доступні такі тарифи:

ЛЮБОВ до батьків - 125 грн

125 грн LOVE UA. Контракт - 150 грн

LOVE UA. Магніт. Контракт - 150 грн

ЛЮБОВ до батьків. Домашній - 175 грн

LOVE UA. На максимум - 175 грн

LOVE UA. Світло. Контракт - 175 грн

175 грн LOVE UA. Пісня. Контракт - 230 грн

LOVE UA. Пісня - 250 грн

LOVE UA. Сила. Контракт - 300 грн

СуперГіг - 300 грн

LOVE UA. Сила - 330 грн

LOVE UA. Рух. Контракт - 350 грн

LOVE UA. Успіх. Контракт - 500 грн

Для бізнес-клієнтів доступні 5 пакетів послуг, вартість яких коливається від 200 до 1 000 грн на місяць.

Детальніше про тарифи можна дізнатись на сайті оператора (скриншот)

lifecell

Компанія поки не збирається підвищувати тарифи на зв'язок та мобільний інтернет найближчим часом. Поряд із цим до кінця березня 2024 року оператор знизив вартість на наступні тарифи при активації стартового пакета:

Дзвінкий БЕЗМЕЖ - 75 грн

Просто Лайф - 90 грн

Потужний - 100 грн

Інтернет БЕЗМЕЖ - 100 грн

Смарт Лайф - 120 грн

Вільний Лайф. Регіон - 150 грн

Хітмейкер - 180 грн

Вільний Лайф - 180 грн

Platinum Лайф - 250 грн

Усі доступні тарифи оператора можна переглянути на сайті lifecell.

Оператор найближчим часом не підвищуватиме цін на послуги (скриншот)

Vodafone

Оператор поки не підвищив цін на свої послуги. Абонентам доступні місячні тарифи та річні пакети послуг. Найдешевший варіант із оплатою щомісяця обійдеться в 165 грн, а найдорожчий - у 300 грн. При виборі річного пакета можна суттєво зекономити.

Зараз діють такі тарифи на 12 місяців:

Joyce Start - 1 980 грн

Joice Pro - 2 530 грн

Joice Max - 3 300 грн

Усі вони передбачають обмежену кількість хвилин для дзвінків по Україні, інтернет, а також хвилини у роумінгу.

Усі тарифи оператора можна глянути на сайті (скриншот)