Пользователям "Киевстар" отменили абонплату на ряд услуг. За что платить не нужно

Телекоммуникационная компания "Киевстар" отменила абонплату для пользователей на ряд своих услуг на фоне мощной хакерской атаки 12 декабря 2023 года.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальный портал "Киевстар" рассказывает, за что украинцам платить пока не нужно.
В знак благодарности за поддержку и доверие пользователей во время хакерской атаки в декабре прошлого года "Киевстар" отменил плату за ряд ТВ-пакетов до 31 января 2024 года.
Бесплатными сейчас являются основные пакеты "Киевстар ТВ":
В компании отметили, что указанные условия применяются для действующих абонентов в Украине и в роуминге.
При этом пользователям не нужно совершать дополнительных действий, чтобы регулярный платеж не списывался со счета.
В то же время, такая "акция" не действует для тех, кто оформил пакет в период с 1 по 31 января 2024 года, поскольку такие пользователи считаются новыми.
Несмотря на отмену платы за основные пакеты, так называемые "тематические" (дополнительные) пакеты и пакеты с длительным сроком действия остаются платными.
По стандартным условиям оплачиваются, в частности:
Напомним, ранее мы рассказывали, что будет с тарифами на мобильную связь в 2024 году.
Читайте также, как вовремя заметить вирус в смартфоне и удалить его навсегда.