Користь чи шкода. Лікар розкрив всю правду про нітрати в овочах

Нітрати - це солі, які є основою багатьох азотних добрив, без них практично неможливе професійне сільське господарство. Добрива – це своєрідна їжа для рослин, без них вони зростатимуть і плодоноситимуть погано. Однак кількість цих добрив у ґрунті іноді може перевищувати норму, що призводить до надмірного накопичення нітратів в овочах та фруктах.

Сімейний лікар Михайло Цюрак у Instagram розповів усю правду про вміст нітратів у ранніх овочах.