Користь чи шкода. Лікар розкрив всю правду про нітрати в овочах

Нітрати - це солі, які є основою багатьох азотних добрив, без них практично неможливе професійне сільське господарство. Добрива – це своєрідна їжа для рослин, без них вони зростатимуть і плодоноситимуть погано. Однак кількість цих добрив у ґрунті іноді може перевищувати норму, що призводить до надмірного накопичення нітратів в овочах та фруктах.
Сімейний лікар Михайло Цюрак у Instagram розповів усю правду про вміст нітратів у ранніх овочах.
Нітрати насправді самі по собі майже шкідливі, але після потрапляння в кишечник можуть перетворитися на нітрити – солі, токсичні у досить малих концентраціях.
Читайте також, ці поради допоможуть зберегти продукти свіжими в холодильнику якнайдовше.
Раніше ми розповідали, які продукти слід завжди тримати у холодильнику.