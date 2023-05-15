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Користь чи шкода. Лікар розкрив всю правду про нітрати в овочах

Фото: Лікар розповів про нітрати в овочах (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Нітрати - це солі, які є основою багатьох азотних добрив, без них практично неможливе професійне сільське господарство. Добрива – це своєрідна їжа для рослин, без них вони зростатимуть і плодоноситимуть погано. Однак кількість цих добрив у ґрунті іноді може перевищувати норму, що призводить до надмірного накопичення нітратів в овочах та фруктах.

Сімейний лікар Михайло Цюрак у Instagram розповів усю правду про вміст нітратів у ранніх овочах.

Чому нітрати шкідливі здоров'ю

Нітрати насправді самі по собі майже шкідливі, але після потрапляння в кишечник можуть перетворитися на нітрити – солі, токсичні у досить малих концентраціях.

Ознаки отруєння нітратами

  • червонувато-синюшний відтінок шкіри (нітрати зв'язуються з гемоглобіном у крові, утворюючи шкідливу сполуку метгемоглобіну);
  • задишка;
  • серцебиття, низький тиск;
  • пронос;
  • блювання;
  • біль в животі.

Профілактика отруєння нітратами

  • Не купуйте овочі на стихійних ринках, де немає контролю продукції;
  • Перед вживанням овочі або фрукти слід ретельно очистити від шкірки (якщо вона є), якщо це зелень - вимочити 1 годину в холодній воді, воду вилити обов'язково;
  • Термічна обробка знижує рівень нітратів в овочах, але при варінні вони переходять у воду, тому супи з ранніх овочів краще не вживати, а готувати другі страви.

Читайте також, ці поради допоможуть зберегти продукти свіжими в холодильнику якнайдовше.

Раніше ми розповідали, які продукти слід завжди тримати у холодильнику.

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