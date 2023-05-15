Польза или вред. Врач раскрыл всю правду о нитратах в овощах

Нитраты – это соли, которые являются основой многих азотных удобрений, без них практически невозможно профессиональное сельское хозяйство. Удобрения – это своеобразная пища для растений, без них они будут расти и плодоносить плохо. Однако количество этих удобрений в почве иногда может превышать норму, что приводит к чрезмерному накоплению нитратов в овощах и фруктах.
Семейный врач Михаил Цюрак в Instagram рассказал всю правду о содержании нитратов в ранних овощах.
Нитраты на самом деле сами по себе почти не вредны, но после попадания в кишечник могут превратиться в нитриты – соли, токсичные в достаточно малых концентрациях.
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