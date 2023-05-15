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Польза или вред. Врач раскрыл всю правду о нитратах в овощах

Фото: Врач рассказал о нитратах в овощах (pixabay.com)
Автор: Людмила Жукова

Нитраты – это соли, которые являются основой многих азотных удобрений, без них практически невозможно профессиональное сельское хозяйство. Удобрения – это своеобразная пища для растений, без них они будут расти и плодоносить плохо. Однако количество этих удобрений в почве иногда может превышать норму, что приводит к чрезмерному накоплению нитратов в овощах и фруктах.

Семейный врач Михаил Цюрак в Instagram рассказал всю правду о содержании нитратов в ранних овощах.

Почему нитраты вредны для здоровья

Нитраты на самом деле сами по себе почти не вредны, но после попадания в кишечник могут превратиться в нитриты – соли, токсичные в достаточно малых концентрациях.

Признаки отравления нитратами

  • красновато-синюшный оттенок кожи (нитраты связываются с гемоглобином в крови, образуя вредное соединение метгемоглобина);
  • одышка;
  • сердцебиение, низкое давление;
  • поонос;
  • рвота;
  • боль в животе.

Профилактика отравления нитратами

  • Не покупайте овощи на стихийных рынках, где отсутствует контроль продукции;
  • Перед употреблением овощ или фрукт следует тщательно очистить от кожуры (если она есть), если это зелень – вымочить 1 час в холодной воде, воду вылить обязательно;
  • Термическая обработка снижает уровень нитратов в овощах, но при варке они переходят в воду, поэтому супы из ранних овощей лучше не употреблять, а готовить вторые блюда.

Читайте также, эти советы помогут сохранить продукты свежими в холодильнике как можно дольше.

Раньше мы рассказывали, какие продукты следует всегда держать в холодильнике.

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