Користь чи шкода. Лікар розкрив всю правду про нітрати в овочах
Нітрати - це солі, які є основою багатьох азотних добрив, без них практично неможливе професійне сільське господарство. Добрива – це своєрідна їжа для рослин, без них вони зростатимуть і плодоноситимуть погано. Однак кількість цих добрив у ґрунті іноді може перевищувати норму, що призводить до надмірного накопичення нітратів в овочах та фруктах.
Сімейний лікар Михайло Цюрак у Instagram розповів усю правду про вміст нітратів у ранніх овочах.
Чому нітрати шкідливі здоров'ю
Нітрати насправді самі по собі майже шкідливі, але після потрапляння в кишечник можуть перетворитися на нітрити – солі, токсичні у досить малих концентраціях.
Ознаки отруєння нітратами
- червонувато-синюшний відтінок шкіри (нітрати зв'язуються з гемоглобіном у крові, утворюючи шкідливу сполуку метгемоглобіну);
- задишка;
- серцебиття, низький тиск;
- пронос;
- блювання;
- біль в животі.
Профілактика отруєння нітратами
- Не купуйте овочі на стихійних ринках, де немає контролю продукції;
- Перед вживанням овочі або фрукти слід ретельно очистити від шкірки (якщо вона є), якщо це зелень - вимочити 1 годину в холодній воді, воду вилити обов'язково;
- Термічна обробка знижує рівень нітратів в овочах, але при варінні вони переходять у воду, тому супи з ранніх овочів краще не вживати, а готувати другі страви.
Читайте також, ці поради допоможуть зберегти продукти свіжими в холодильнику якнайдовше.
Раніше ми розповідали, які продукти слід завжди тримати у холодильнику.