Польза или вред. Врач раскрыл всю правду о нитратах в овощах
Нитраты – это соли, которые являются основой многих азотных удобрений, без них практически невозможно профессиональное сельское хозяйство. Удобрения – это своеобразная пища для растений, без них они будут расти и плодоносить плохо. Однако количество этих удобрений в почве иногда может превышать норму, что приводит к чрезмерному накоплению нитратов в овощах и фруктах.
Семейный врач Михаил Цюрак в Instagram рассказал всю правду о содержании нитратов в ранних овощах.
Почему нитраты вредны для здоровья
Нитраты на самом деле сами по себе почти не вредны, но после попадания в кишечник могут превратиться в нитриты – соли, токсичные в достаточно малых концентрациях.
Признаки отравления нитратами
- красновато-синюшный оттенок кожи (нитраты связываются с гемоглобином в крови, образуя вредное соединение метгемоглобина);
- одышка;
- сердцебиение, низкое давление;
- поонос;
- рвота;
- боль в животе.
Профилактика отравления нитратами
- Не покупайте овощи на стихийных рынках, где отсутствует контроль продукции;
- Перед употреблением овощ или фрукт следует тщательно очистить от кожуры (если она есть), если это зелень – вымочить 1 час в холодной воде, воду вылить обязательно;
- Термическая обработка снижает уровень нитратов в овощах, но при варке они переходят в воду, поэтому супы из ранних овощей лучше не употреблять, а готовить вторые блюда.
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