Польза или вред. Врач раскрыл всю правду о нитратах в овощах

Нитраты – это соли, которые являются основой многих азотных удобрений, без них практически невозможно профессиональное сельское хозяйство. Удобрения – это своеобразная пища для растений, без них они будут расти и плодоносить плохо. Однако количество этих удобрений в почве иногда может превышать норму, что приводит к чрезмерному накоплению нитратов в овощах и фруктах.

Семейный врач Михаил Цюрак в Instagram рассказал всю правду о содержании нитратов в ранних овощах.