Корисно і смачно: топ-6 салатів з редискою, які має спробувати кожен

Редиска - справжній універсальний овоч, який надає стравам свіжості, пікантності та яскравості. Її можна додати до багатьох салатів та отримати справжній заряд вітамінів.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє про шість найсмачніших і несподіваних рецептів із редискою, які варто спробувати вже сьогодні.
Інгредієнти:
Відваріть куряче філе у підсоленій воді до готовності. Остудіть та наріжте кубиками.
Далі редиску та огірок наріжте тонкими кружальцями. Кріп дрібно поріжте, додайте йогурт і змішайте всі інгредієнти в одній мисці.
Інгредієнти:
Редиску і зелень добре промийте і наріжте. Яйця зваріть, очистіть і наріжте кубиками, а тунець розімніть виделкою. Покладіть всі інгредієнти в салатницю, додайте спеції, йогурт та розмішайте.
Інгредієнти:
Редиску добре промийте та наріжте тонкими кружечками або півкільцями. Яйця відваріть круто (10 хвилин після закипання), охолодіть, очистіть і наріжте кубиками.
Решту інгредієнтів додайте у миску та посоліть. Заправте салат йогуртом, при бажанні додайте подрібнену зелень.
Перемішайте - і салат готовий до подачі.
Інгредієнти:
Всі інгредієнти потрібно змішати разом та залишити на дві години в маринаді під кришкою
Інгредієнти:
Листя салату промити, обсушити та порвати руками на великі шматки. Редиску, цибулю, помідори й огірки нарізати. У великій мисці змішати всі овочі. Додати сіль, перець та заправити оливковою олією.
Обережно перемішати і подавати одразу.
Інгредієнти:
Редиску помити й нарізати тонкими кружальцями або півкільцями. Огірок, зелень і яйця нарізати. Злити рідину з кукурудзи і змішати всі інгредієнти в мисці.
Заправити йогуртом, посолити й поперчити за смаком. Добре перемішати та подавати охолодженим.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Людмили Паламарчук та сайт Good food.