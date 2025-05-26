Полезно и вкусно: топ-6 салатов с редисом, которые должен попробовать каждый

Редис - настоящий универсальный овощ, который придает блюдам свежести, пикантности и яркости. Его можно добавить во многие салаты и получить настоящий заряд витаминов.
РБК-Украина (проект Styler) сообщает о шести самых вкусных и неожиданных рецептах с редисом, которые стоит попробовать уже сегодня.
Ингредиенты:
Отварите куриное филе в подсоленной воде до готовности. Остудите и нарежьте кубиками.
Далее редис и огурец нарежьте тонкими кружочками. Укроп мелко порежьте, добавьте йогурт и смешайте все ингредиенты в одной миске.
Ингредиенты:
Редис и зелень хорошо промойте и нарежьте. Яйца сварите, очистите и нарежьте кубиками, а тунец разомните вилкой. Положите все ингредиенты в салатницу, добавьте специи, йогурт и размешайте.
Ингредиенты:
Редис хорошо промойте и нарежьте тонкими кружочками или полукольцами. Яйца отварите вкрутую (10 минут после закипания), охладите, очистите и нарежьте кубиками.
Остальные ингредиенты добавьте в миску и посолите. Заправьте салат йогуртом, при желании добавьте измельченную зелень.
Перемешайте - и салат готов к подаче.
Ингредиенты:
Все ингредиенты нужно смешать вместе и оставить на два часа в маринаде под крышкой
Ингредиенты.
Листья салата промыть, обсушить и порвать руками на крупные куски. Редис, лук, помидоры и огурцы нарезать. В большой миске смешать все овощи. Добавить соль, перец и заправить оливковым маслом.
Осторожно перемешать и подавать сразу.
Ингредиенты:
Редис помыть и нарезать тонкими кружочками или полукольцами. Огурец, зелень и яйца нарезать. Слить жидкость с кукурузы и смешать все ингредиенты в миске.
Заправить йогуртом, посолить и поперчить по вкусу. Хорошо перемешать и подавать охлажденным.
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При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница диетолога Людмилы Паламарчук и сайт Good food.