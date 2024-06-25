Корисна, але не для всіх. 7 прихованих переваг кави, про які ви не знали

Зараз більше не потрібно нікому доводити, що кава дуже корисна. Однак ви можете не знати про деякі її переваги. Вчені відкривають невідомі раніше властивості кави, які благотворно впливають на наше самопочуття, здоров'я кишечника і пам'ять.

Про які переваги кави ви могли не знати - читайте в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

7 прихованих переваг кави

Багато хто починає свій день з чашечки смачної та ароматної кави. І це не дивно, адже цей напій стимулює, додає енергії та покращує настрій. Однак він має ще багато переваг, про які ви, можливо, ще не знаєте.

Кава має багато позитивних впливів на організм, включаючи когнітивні функції, здоров’я кишечника та навіть психічне здоров’я.

Корисна для кишечника

Дослідження показують, що кава впливає на склад мікробіома кишечника. Люди, які п’ють каву, мають більш різноманітну кишкову бактеріальну флору, ніж ті, хто від неї відмовляється. Ймовірно, це пов’язано з вмістом клітковини та пребіотичними властивостями кави, яка живить корисні бактерії. Велика кількість мікроорганізмів, що знаходяться в кишечнику, позитивно впливає на здоров'я не тільки травної системи, але і всього організму в цілому,

Нормалізація ваги

Дослідження показали, що люди, які п’ють каву, мають більше шансів підтримувати здорову вагу порівняно з тими, хто не п’є кави. Цими властивостями напій зобов'язаний вмісту кофеїну, який знижує апетит і прискорює спалювання жиру і метаболізм,

Запобігає запорам

Більшість людей визнають, що їм хочеться до туалету через 30 хвилин після вживання кави. Це пов’язано з тим, що кава прискорює перистальтику кишечника, полегшуючи дефекацію, очищаючи організм і запобігаючи запорам.

Підтримує пам'ять і концентрацію

Кава покращує когнітивні функції і запобігає їх погіршенню. Це потенційно знижує ризик розвитку таких захворювань, як хвороба Альцгеймера або Паркінсона в літньому віці,

Покращує самопочуття

Дослідження показало, що люди, які випивають не менше 4 чашок кави в день, набагато менше схильні до розвитку депресії, ніж люди, які п'ють менше 1 чашки в день,

Знижує ризик розвитку раку

Вчені виявили дві нові сполуки, що містяться в каві - кахвеол і кафестол. Дослідження показали, що вони пригнічують ріст ракових клітин простати та нирок, а також ракових клітин печінки та товстої кишки,

Захищає серце

Згідно з одним дослідженням, вживання 3-5 чашок кави на день знижує ризик розвитку серцево-судинних захворювань, таких як серцева недостатність, інфаркт або гіпертонія, на 15%. порівняно з людьми, які не п’ють каву. Однак людям з гіпертонією слід обмежити вживання кави.

Скільки кави потрібно випивати в день?

Якщо ви хочете насолодитися такими перевагами кави, вам також потрібно знати, скільки її можна випити. Занадто багато кофеїну може негативно вплинути на ваше здоров’я та самопочуття. Кожен організм індивідуальний, і найкраще поспостерігати за своїм тілом і своїми потребами, щоб оцінити, скільки кави ви можете випити на день.

Рекомендована максимальна добова доза кофеїну для здорової дорослої людини становить 400 мг.

Така кількість цього інгредієнта міститься в 4-5 чашках кави. Однак для вагітних і годуючих грудьми доза становить 200 мг.

Передозування кофеїну може викликати такі неприємні симптоми, як тремтіння м'язів і рук, нервозність, дратівливість, надмірне збудження, тривожність і порушення сну.