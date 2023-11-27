Корисно, але не смачно: як отримувати задоволення від їжі, яка взагалі не подобається

Що потрібно зробити

Вчені проаналізували низку наукових досліджень і сформулювали сім способів навчитися отримувати задоволення від їжі, яка не подобається. На думку експертів, смакові рецептори можна натренувати так само як і м’язи в тренажерному залі.

За словами експертів, кава та пиво - приклади гірких продуктів, до смаку яких люди звикають у міру дорослішання. Зокрема, це зумовлено:

соціальним контекстом, у якому вони споживаються. Наприклад, у багатьох країнах вони можуть бути пов’язані з переходом у доросле життя

фізіологічними ефектами сполук, що містяться в них - кофеїну в каві та алкоголю в пиві. Багато людей вважають ці ефекти бажаними

Як полюбити їжу

Вчені назвали кілька стратегій, які допоможуть навчитися отримувати задоволення від їжі, яку ви не любите.

Продовжуйте їсти

Потрібно спочатку їсти лише невеликими порціями, щоб з плином часу викликати симпатію до певного смаку. Може знадобитися 10-15 або більше спроб, перш ніж ви зможете сказати, що їжа вам подобається.

Замаскуйте гіркоту

Їжте їжу, яка вам не подобається, з іншими продуктами або інгредієнтами, що містять сіль або цукор. Можна поєднувати гірку руколу з солодкою заправкою для салату.

Змініть асоціації

Якщо в дитинстві вас "перегодували" капустою, то у дорослому віці вона викликатиме огиду.

Наше ставлення до їжі часто будується на дитячих спогадах. Однак ми можемо сформувати дорослі харчові асоціації. Приготуйте капусту не за рецептом вашої мами. Або замовте її в ресторані, де підхід до її приготування може вас приємно здивувати.

Думайте позитивно

Мозок - це потужний інструмент, який може допомогти вам змінити свої харчові звички.

Позитивне мислення - один із головних факторів формування приємних відчуттів під час їжі.

Їжте, коли голодні

У голодному стані ви з більшою готовністю сприймете смак, який, можливо, не оціните на повний шлунок.

Важливо почати це з ранніх років, якщо це можливо. Дітям легше навчитися любити нову їжу, оскільки їхні смаки менш усталені.

Тому, що більше продуктів ви любите, то легше вам буде навчитися полюбити й ті, до яких поки що не лежить душа.