Полезно, но не вкусно: как получать удовольствие от еды, которая вообще не нравится

Если вы регулярно отказываетесь от полезных продуктов, которые вам не нравятся, то можете навредить организму. Есть способы, которые помогут получить удовольствие от таких продуктов.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Medical Xpress.
Ученые проанализировали ряд научных исследований и сформулировали семь способов научиться получать удовольствие от еды, которая не нравится. По мнению экспертов, вкусовые рецепторы можно натренировать так же, как и мышцы в тренажерном зале.
По словам экспертов, кофе и пиво - примеры горьких продуктов, по вкусу которых люди привыкают по мере взросления. В частности, это обусловлено:
Ученые назвали несколько стратегий, которые помогут научиться получать удовольствие от еды, которую вы не любите.
Продолжайте есть
Нужно сначала есть только небольшими порциями, чтобы с течением времени вызвать симпатию к определенному вкусу. Может потребоваться 10-15 или более попыток, прежде чем вы сможете сказать, что еда вам нравится.
Замаскируйте горечь
Ешьте пищу, которая вам не нравится, с другими продуктами или ингредиентами, содержащими соль или сахар. Можно совмещать горькую руколу со сладкой заправкой для салата.
Смените ассоциации
Если в детстве вас "перекормили" капустой, то во взрослом возрасте она будет вызывать отвращение.
Наше отношение к пище часто строится на детских воспоминаниях. Однако мы можем сформировать взрослые пищевые ассоциации. Приготовьте капусту не по рецепту вашей мамы. Или закажите ее в ресторане, где подход к ее приготовлению может вас удивить.
Думайте положительно
Мозг - это мощный инструмент, который может помочь вам изменить свои пищевые привычки.
Положительное мышление - один из главных факторов формирования приятных ощущений во время еды.
Ешьте, когда голодны
В голодном состоянии вы с большей готовностью примете вкус, который, возможно, не оцените на полный желудок.
Важно начать это с ранних лет, если это возможно. Детям легче научиться любить новую еду, поскольку их вкусы менее устоявшиеся.
Потому, что больше продуктов вы любите, тем легче вам будет научиться полюбить и те, к которым пока не лежит душа.
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