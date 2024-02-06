Знижують ризик хвороб серця та раку: лікар розповів, у якому вигляді потрібно їсти помідори

Чи справді свіжі овочі такі корисні

Епідеміолог і професор Королівського коледжу Лондона Тім Спектор розповів, що усі думають, що свіже означає краще, але це не так.

За словами лікаря, одним із прикладів цього є консервовані помідори, які можуть допомогти захистити від смертельних захворювань, таких як інсульт, хвороби серця і рак.

Фахівець зазначив, що консервовані помідори є основним джерелом лікопіну - форми каротину. Про це він розповів більш ніж 580 тисяч підписникам в Instagram.

Що показало дослідження

Також експерт послався на наукове дослідження у журналі Рак простати і захворювання простати 2018 року.

Аналіз досліджень за участю понад 260 тис. учасників показав, що споживання томатів пов’язане зі зниженням ризику раку простати.

Вчені заявили, що це конкретно пов’язано з томатними продуктами, вареними помідорами і соусами. Однак жодної з цих асоціацій не було виявлено у свіжих томатах.

Інше дослідження 2019 року дійшло висновку, що висока концентрація лікопіну в сироватці пов’язані зі значним зниженням ризику інсульту (26%), смертності (37%) і серцево-судинних захворювань (14%).

Також було проаналізовано 72 дослідження лікопіну на людях і тваринах. Було виявлено, що 70% наукових робіт підтвердили протиракові властивості лікопіну.

Тім Спектор додав, що лише заморожений горох зберігає більше вітаміну С, ніж його свіжий аналог. До того ж заморожений шпинат допомагає засвоювати більше заліза, ніж свіжий.