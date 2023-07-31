Як зібрати і зберігати насіння помідорів, аби воно потім дало найкраший урожай

Якщо у вас гарно вродили помідори і ви задоволені сортами, то можна зібрати із них насіння. Домашнє завжди краще за магазинне. Втім, щоб дійсно отримати якісний посівний матеріал, треба його правильно зібрати й зберігати.

Про те, як це зробити, розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Як зібрати насіння помідорів

"Щоб урожай порадував якістю і кількістю плодів, необхідно мати добре насіння. Безумовно, його можна купити в магазині. Але якщо ви зберете насіння з помідорів самостійно, ви не тільки заощадите кошти, а відбираючи з року в рік найкращі плоди з ділянки, ви покращите якості насіння та характеристики сорту "під себе", під умови своєї грядки", - каже городниця.

Помідори збирайте із нижніх грон, які найближче до стебла. Такі плоди найсильніші. Вони повинні бути із міцною шкіркою, нічим не пошкоджені.

"Вони матимуть сильне насіння, яке швидко і гарно зійде", - пояснює господиня.

Зібрані помідори треба залишити на кілька днів, їхня шкірка має стати м'якою. Тоді слід впоперек розрізати плоди, так буде легко дістати насіння за допомогою чайної ложки.

"У банку із підписаним сортом вийміть насіння разом із м'якоттю. Тоді залийте водою, накрийте серветкою і залиште у місці із температурою 22 градуси на 2-3 дні, щоб воно забродило", - радить господиня.

За цей час "пусте" насіння спливе, а добре залишаться на дні. Його потрібно промити у сотейнику і викласти сушитися на папері чи серветці.

"Щоб ви були впевнені, що насіння без збудників хвороб, його треба промити у слабкому розчині марганцівці протягом 20-30 хв. Якщо його нема, то можна взяти розчин мідного купоросу або 2-3% перекису водню й промити протягом 8 хвилин за температури 45 градусів", - каже городниця.

Після цього добре промийте насіння і залиште у місці із температурою не нижче 22 градусів, яке гарно провітрюється.

Як зберігати насіння помідорів

На паперових конвертах вкажіть назву сорту, який у ньому зберігатимете.

"Зберігатися насіння має у сухому і теплому приміщенні, але температура має бути не вище 30 градусів, інакше воно матиме погану схожість", - каже городниця.

Насіння може зберігатися 3-4 роки. Але найякісніше - однорічне, у нього найкраща схожість.

"Якщо у вас гарний урожай помідорів, то можете заготовити багато насіння і використовувати його протягом кількох років", - радить господиня.