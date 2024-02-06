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Снижают риск болезней сердца и рака: врач рассказал, в каком виде нужно есть помидоры

Чем полезны консервированные помидоры (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Каждый год хозяйки делают закрутки на зиму, ведь в свежем виде овощи долго не хранятся. Как оказалось, консервированные овощи лучше подходят для снижения риска развития сердечно-сосудистых заболеваний, чем свежие плоды.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, почему консервированные помидоры очень полезны для организма.

При написании материала использовались следующие источники: Instagram-страница профессора Королевского колледжа Лондона Тима Спектора и сайт National Library of Medicine.

Действительно ли свежие овощи такие полезные

Эпидемиолог и профессор Королевского колледжа Лондона Тим Спектор рассказал, что все думают, что свежее значит лучше, но это не так.

По словам врача, одним из примеров этого являются консервированные помидоры, которые могут помочь оградить от смертельных заболеваний, таких как инсульт, болезни сердца и рак.

Специалист отметил, что консервированные помидоры являются основным источником ликопина - формы каротина. Об этом он рассказал более 580 тысяч подписчикам в Instagram.

Что показало исследование

Также эксперт послался на научное исследование в журнале Рак простаты и заболевание простаты 2018 года.

Анализ исследований с участием более 260 тыс. участников показал, что потребление томатов связано со снижением риска рака простаты.

Ученые заявили, что это непосредственно связано с томатными продуктами, вареными помидорами и соусами. Однако ни одна из этих ассоциаций не была обнаружена в свежих томатах.

Другое исследование 2019 пришло к выводу, что высокая концентрация ликопина в сыворотке связана со значительным снижением риска инсульта (26%), смертности (37%) и сердечно-сосудистых заболеваний (14%).

Также было проанализировано 72 исследования ликопина на людях и животных. Было обнаружено, что 70% научных работ подтвердили противораковые свойства ликопина.

Тим Спектор добавил, что только замороженный горох сохраняет больше витамина С, чем его свежий аналог. К тому же, замороженный шпинат помогает усваивать больше железа, чем свежий.

 

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