Ви будете здивовані. Які помідори їсти точно не можна
У магазинах можна побачити різні помідори. Вони відрізняються за розміром, бувають дуже великі або дрібні, різних кольорів і відтінків і навіть усередині можуть сильно відрізнятися один від одного.
Експерти розповіли, які помідори їсти не можна і як перевірити якість цього овочу. Деталі - читайте у матеріалі Styler.
Як швидко відрізнити якісний помідор
Експерт із вирощування свіжих овочів Маргарет розповіла для Crate&Basket, як швидко визначити якісний та смачний помідор.
- Колір. Помідор має бути суцільного червоного кольору. Якщо є зміна забарвлення, варто відмовитися від такого плоду.
- Тріщини, плями плісняви чи будь-які пошкодження на поверхні. Все це ознаки того, що помідор зіпсувався.
- Візьміть у руку. Купуючи помідори на ринку, візьміть один плід в руку, але сильно не стискайте. Якщо помідор провалюється при захопленні, це ознака псування.
- Сік. Наявність соку вказує на те, що помідор потрібно використовувати негайно або викинути.
- Цвіль. Це вірна ознака, що термін використання цього помідора вже минув. Якщо поряд є цілі помідори, це не означає, що вони не заражені.
- Запах. Понюхайте плід. Якщо у помідора гнильний, гіркий або неприємний запах, негайно викидайте.
- Плодові мухи. Якщо ви бачите плодові мухи на помідорах, то, швидше за все, плоди вже зіпсовані.
- Шматок розрізаного помідора не повинен бути слизьким на дотик.
- Помідор зі зморшкуватою шкіркою їсти можна, це не ознака псування. Але перевірте, щоб не було ознак цвілі чи гниття.
Зверніть увагу на колір
Дефекти фарбування помідорів можуть бути пов'язані з особливостями сорту. Жорсткі білі прожилки бувають у зрілих плодів та у гібридів. Вони забезпечують внутрішнє забарвлення та збільшують тривалість лежання плодів, що дозволяє їх перевозити на довгі відстані.
А ще прожилки, особливо зеленого відтінку виникають через нестачу калію і кальцію, хвороби рослин, перепади температур або дуже сильну спеку.
Використовувати такі помідори можна, але харчова цінність і смакові якості таких помідорів будуть невисокими.
Будьте обережні з помідорами, у яких колір нерівний, є плями, у хвостика він значно світліший.
Також не варто вживати зелені помідори, тому що дефект забарвлення виникає через те, що плоди збирали недозрілими. Такі помідори можуть гірчити й містити небезпечну речовину для людини - соланін.
Чим зеленіший помідор, тим більше в ньому соланіну, який оберігає недозрілі плоди від бактерій, комах та грибків. Соланін - природна отрута. Для людини вона небезпечна лише у великих кількостях. Для отруєння потрібно з'їсти за раз не менше 2 кг.
Скільки можна зберігати помідори
Консервовані помідори - від 12 до 18 місяців у закритій банці, не більше 7 днів у відкритій.
Стиглі помідори - 7-10 днів при кімнатній температурі, до 10 днів у холодильнику.
Незрілі помідори - до 15 днів (залежить від ступеня незрілості). Для прискорення зрілості помідори можна заморозити.
Свіжі помідори – тиждень у кімнатній температурі, два тижні у холодильнику.
Експерт рекомендує зберігати дозрілі помідори далеко від сонячного світла при кімнатній температурі. Важливо, щоб плоди не торкалися один одного, а хвостики були спрямовані вгору.
Не можна зберігати помідори у пластиковому пакеті, тому що вони зіпсуються набагато швидше. А в холодильнику зрілі помідори зберігатимуться довше, але це може зіпсувати їхній смак та аромат.
До речі, раніше ми писали про те, коли потрібно збирати моркву та як її зберігати.
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