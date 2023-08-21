Корисні властивості чорниці, про які ви навіть не здогадувалися

Чорниця це дуже смачна ягода. А ще вона - справжнє джерело антиоксидантів, таких як вітамін С та антоціани, які сприяють зміцненню імунної системи та захисту організму від різних болячок.
Які ще корисні властивості має чорниці та як вони можуть вплинути на здоров’я - читайте в матеріалі Styler.
Сезон та найкращий час для збирання чорниці триває з кінця липня до початку вересня.
Її використовують в ягідних киселях, тістечках, молочно-ягідних коктейлях, кашах та соках.
Чорницю можна заморозити, висушити, подрібнити або зварити з неї сік чи варення.
Важливо відзначити, що чорниця корисніша за лохину, оскільки вважається, що основною перевагою чорниці є високий вміст антоціану.
Антоціани, що містяться в чорниці, сприяють покращенню зору, а також допомагають захищати очі від ушкодження сонячним випромінюванням.
Дослідження показують, що споживання чорниці може покращити пам'ять, концентрацію та інші аспекти мозкової діяльності.
Вміст калію, вітаміну С та фітонутрієнтів в чорницях може сприяти зниженню артеріального тиску та підтримці серця.
Деякі дослідження вказують на те, що антоціани можуть допомагати підтримувати стабільний рівень цукру в крові.
Волокна в чорницях сприяють нормалізації роботи травної системи та забезпечують здоровий стан кишечнику.
Захворювання шлунка, коліти лікують соком та відваром, як свіжими, так і сушеними ягодами. Цікаво, що запори лікуються свіжими ягодами чорниці, а діарея - сушеними.
Чорниця має низьку калорійність та високий вміст волокон, що може сприяти почуттю ситості. Крім того, антиоксиданти допомагають боротися зі шкідливими токсинами в організмі, що може впливати на здоров'я шкіри.
Також чорниця містить поліфеноли, які можуть уповільнити старіння клітин.
Важливо! Норма ягід для дорослої людини - 100 грамів на добу. Якщо переборщити, може бути алергія або діарея.
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