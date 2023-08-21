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Корисні властивості чорниці, про які ви навіть не здогадувалися

Які корисні властивості чорниці (ілюстративне фото: Freepik)
Автор: Павло Колеснік

Чорниця це дуже смачна ягода. А ще вона - справжнє джерело антиоксидантів, таких як вітамін С та антоціани, які сприяють зміцненню імунної системи та захисту організму від різних болячок.

Які ще корисні властивості має чорниці та як вони можуть вплинути на здоров’я - читайте в матеріалі Styler.

Що треба знати про чорницю

Сезон та найкращий час для збирання чорниці триває з кінця липня до початку вересня.

Її використовують в ягідних киселях, тістечках, молочно-ягідних коктейлях, кашах та соках.

Чорницю можна заморозити, висушити, подрібнити або зварити з неї сік чи варення.

Важливо відзначити, що чорниця корисніша за лохину, оскільки вважається, що основною перевагою чорниці є високий вміст антоціану.

Корисні властивості

Антоціани, що містяться в чорниці, сприяють покращенню зору, а також допомагають захищати очі від ушкодження сонячним випромінюванням.

Дослідження показують, що споживання чорниці може покращити пам'ять, концентрацію та інші аспекти мозкової діяльності.

Вміст калію, вітаміну С та фітонутрієнтів в чорницях може сприяти зниженню артеріального тиску та підтримці серця.

Деякі дослідження вказують на те, що антоціани можуть допомагати підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Волокна в чорницях сприяють нормалізації роботи травної системи та забезпечують здоровий стан кишечнику.

Захворювання шлунка, коліти лікують соком та відваром, як свіжими, так і сушеними ягодами. Цікаво, що запори лікуються свіжими ягодами чорниці, а діарея - сушеними.

Чорниця має низьку калорійність та високий вміст волокон, що може сприяти почуттю ситості. Крім того, антиоксиданти допомагають боротися зі шкідливими токсинами в організмі, що може впливати на здоров'я шкіри.

Також чорниця містить поліфеноли, які можуть уповільнити старіння клітин.

Важливо! Норма ягід для дорослої людини - 100 грамів на добу. Якщо переборщити, може бути алергія або діарея.

 

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