Полезные свойства черники, о которых вы даже не догадывались

Какие сведения о чернике

Сезон и лучшее время для сбора черники длится с конца июля по начало сентября.

Ее используют в ягодных киселях, пирожных, молочно-ягодных коктейлях, кашах и соках.

Чернику можно заморозить, высушить, измельчить или сварить из нее сок или варенье.

Важно отметить, что черника полезнее голубики, поскольку считается, что основным преимуществом черники является высокое содержание антоциана.

Полезные свойства

Содержащиеся в чернике антоцианы способствуют улучшению зрения, а также помогают защищать глаза от повреждения солнечным излучением.

Исследования показывают, что потребление голубики может улучшить память, концентрацию и другие аспекты мозговой деятельности.

Содержание калия, витамина С и фитонутриентов в чернике может способствовать снижению артериального давления и поддержанию сердца.

Некоторые исследования указывают, что антоцианы могут помогать поддерживать стабильный уровень сахара в крови.

Волокна в чернике способствуют нормализации работы пищеварительной системы и обеспечивают здоровое состояние кишечника.

Заболевания желудка, колиты лечат соком и отваром как свежими, так и сушеными ягодами. Интересно, что запоры лечатся свежими ягодами черники, а диарея - сушеными.

Черника обладает низкой калорийностью и высоким содержанием волокон, что может способствовать чувству сытости. Кроме того, антиоксиданты помогают бороться с вредными токсинами в организме, что может влиять на здоровье кожи.

Также черника содержит полифенолы, которые могут замедлить старение клеток.

Важно! Норма ягод для взрослого человека - 100 грамм в сутки. Если переборщить, может быть аллергия или диарея.