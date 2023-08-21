Полезные свойства черники, о которых вы даже не догадывались

Черника это очень вкусная ягода. А еще она - настоящий источник антиоксидантов, таких как витамин С и антоцианы, способствующие укреплению иммунной системы и защите организма от разных болячек.
Какие еще полезные свойства имеет черника и как они могут повлиять на здоровье - читайте в материале Styler.
Сезон и лучшее время для сбора черники длится с конца июля по начало сентября.
Ее используют в ягодных киселях, пирожных, молочно-ягодных коктейлях, кашах и соках.
Чернику можно заморозить, высушить, измельчить или сварить из нее сок или варенье.
Важно отметить, что черника полезнее голубики, поскольку считается, что основным преимуществом черники является высокое содержание антоциана.
Содержащиеся в чернике антоцианы способствуют улучшению зрения, а также помогают защищать глаза от повреждения солнечным излучением.
Исследования показывают, что потребление голубики может улучшить память, концентрацию и другие аспекты мозговой деятельности.
Содержание калия, витамина С и фитонутриентов в чернике может способствовать снижению артериального давления и поддержанию сердца.
Некоторые исследования указывают, что антоцианы могут помогать поддерживать стабильный уровень сахара в крови.
Волокна в чернике способствуют нормализации работы пищеварительной системы и обеспечивают здоровое состояние кишечника.
Заболевания желудка, колиты лечат соком и отваром как свежими, так и сушеными ягодами. Интересно, что запоры лечатся свежими ягодами черники, а диарея - сушеными.
Черника обладает низкой калорийностью и высоким содержанием волокон, что может способствовать чувству сытости. Кроме того, антиоксиданты помогают бороться с вредными токсинами в организме, что может влиять на здоровье кожи.
Также черника содержит полифенолы, которые могут замедлить старение клеток.
Важно! Норма ягод для взрослого человека - 100 грамм в сутки. Если переборщить, может быть аллергия или диарея.
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