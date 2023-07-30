Ось що треба зробити з кущами малини у серпні, щоб урожайність збільшилась вдвічі

На кожному етапі розвитку малини кущам потрібен особливий догляд. У серпні дуже важливо укоротити деякі пагони рослини та правильно її поливати. Такі процедури здатні вдвічі збільшити урожай малини в наступному році.

Про це розповіли на You Tube каналі "Дім та присадибна ділянка".

Як доглядати за малиною у серпні

"Деякі дачники побоюються ремонтантних сортів і воліють мати справу тільки зі звичайними. В даному відео я розкажу як доглядати за такою малиною та покажу, які роботи потрібно провести під час другого плодоношення, щоб отримати хороший урожай", - каже городниця.

Ремонтантність малини - це здатність культури давати врожай двічі за рік. Перший раз - на торішніх пагонах, другий - на пагонах поточного року.

У серпні потрібно залишити тільки найміцніші пагони, які цвітуть і плодоносять. Їх слід вкоротити на висоті 1-1,1 м. Усі інші - обрізати.

"Також треба обрізати листочки на пагонах - 50 см від землі. Так ви покращите провітрювання, не розвиватимуться грибки, рослина ростиме ще краще, а ягоди будуть більшими та смачнішими", - каже господиня.

У цей період малина активно плодоносить, тому особливо добре треба дбати про полив. Якщо у вашому регіоні сухо, то треба поливати її раз на 3 дні, якщо помірна волога - раз на тиждень.

"Поливати треба так, щоб 30-40 см ґрунту було мокрих. Було б добре, якби господарі могли зробити крапельний полив, якщо ні - то поливати кущі за допомогою шлангу. Але у жодному разі не можна заливати, інакше коріння не матиме доступу кисню і рослина погано розвиватиметься", - радить городниця.

Як підживити кущі

Наскільки добре розвиватиметься малина залежить від того, чи правильно ви її посадили. Відстань між кущами треба залишати 50 см, а між рядами - 1 м.

При посадці у ямку треба кинути 200 г суперфосфату, 60-80 г калію, або деревного попелу.

"Якщо так посадите малину, то щонайменше 2 роки зможете не підживлювати кущі. А вже далі можна поливати зеленим добривом, настоєм коров'яку і курячого посліду", - каже городниця.

Під час плодоношення варто вносити деревний попіл, який багатий на поживні речовини.