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Від антисептика до стимулятора. Корисні властивості базиліку, про які ви не знали

Неділя 08 жовтня 2023 19:33
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Від антисептика до стимулятора. Корисні властивості базиліку, про які ви не знали Корисні властивості базиліку для людини (ілюстративне фото: Pixabay)
Автор: Павло Колеснік

Базилік - це не тільки чудовий смаковий агент у кулінарії, але й природне джерело корисних речовин для підтримки здоров'я. Включення цієї рослини у раціон може сприяти загальному благополуччю та покращити якість життя.

РБК-Україна (проект Styler) розповідає про корисні властивості базиліку та чому його потрібно вживати з посиланням на WebMD.

Корисні властивості базиліку

Багатий на антиоксиданти

Базилік містить в собі потужні антиоксиданти, такі як вітамін А, вітамін К і бета-каротин. Ці речовини допомагають боротися зі стресом, що сприяє зміцненню імунітету та запобігає передчасному старінню.

Протизапальні властивості

Олія з базиліку містить ефірні сполуки, які мають протизапальний ефект. Вживання базиліку може допомогти зменшити запалення в організмі та зменшити ризик розвитку захворювань, пов'язаних з запаленням.

Підтримка здоров'я серця

Вміст магнію та калію сприяє нормалізації роботи серцево-судинної системи. Він може допомагати контролювати артеріальний тиск та знижувати ризик розвитку серцевих захворювань.

Антимікробні властивості

Ефірні олії в рослині мають антимікробні властивості, що допомагають боротися з бактеріями та мікробами. Додавання базиліку до страв може сприяти збереженню їжі та покращити гігієну харчування.

Підтримка здоров'я шкіри

Базилік має вітаміни та антиоксиданти, які можуть сприяти збереженню здоров'я шкіри. Застосування олії з базиліку на шкірі може допомогти зменшити запалення та покращити її загальний стан.

Заспокійливі властивості

Аромат базиліку має вплив на нервову систему, сприяючи зняттю стресу та заспокоєнню. Чашка чаю з базиліку або використання його в ароматерапії може допомогти покращити настрій та знизити рівень тривоги.

Також цікавий факт про базилік полягає в тому, що виростивши на підвіконні фіолетовий або зелений кущ, можна очистити та освіжити повітря в кімнаті, покращити пам'ять та увагу, зробити сон міцнішим.

Протипоказання базиліка

Ця рослина приносить багато користі та мінімум шкоди лише при помірному споживанні, оскільки у своєму складі містить невеликий відсоток ртуті.

Чай з листя базиліка не можна пити вагітним, але він корисний годуючим матерям, у яких мало молока.

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