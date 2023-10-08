От антисептика до стимулятора. Полезные свойства базилика, о которых вы не знали
Базилик - это не только отличный вкусовой агент в кулинарии, но и природный источник полезных веществ для поддержания здоровья. Включение этого растения в рацион может способствовать всеобщему благополучию и улучшить качество жизни.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о полезных свойствах базилика и почему его нужно использовать со ссылкой на WebMD.
Полезные свойства базилика
Богат антиоксидантами
Базилик включает в себя мощные антиоксиданты, такие как витамин А, витамин К и бета-каротин. Эти вещества помогают бороться со стрессом, что способствует укреплению иммунитета и предотвращает преждевременное старение.
Противовоспалительные свойства
Масло из базилика содержит эфирные соединения, обладающие противовоспалительным эффектом. Употребление базилика может помочь снизить воспаление в организме и уменьшить риск развития заболеваний, связанных с воспалением.
Поддержка здоровья сердца
Содержание магния и калия способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Он может помогать контролировать артериальное давление и снижать риск развития сердечных заболеваний.
Антимикробные свойства
Эфирные масла в растении обладают антимикробными свойствами, помогающими бороться с бактериями и микробами. Добавление базилика к блюдам может способствовать сохранению пищи и улучшить гигиену питания.
Поддержка здоровья кожи
Базилик содержит витамины и антиоксиданты, которые могут способствовать сохранению здоровья кожи. Применение масла из базилика на коже может помочь уменьшить воспаление и улучшить его общее состояние.
Успокаивающие свойства
Аромат базилика оказывает влияние на нервную систему, способствуя снятию стресса и успокоению. Чашка чая из базилика или использование его в ароматерапии может помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги.
Также интересный факт про базилик заключается в том, что вырастив на подоконнике фиолетовый или зеленый куст, можно очистить и освежить воздух в комнате, улучшить память и внимание, сделать крепким сон.
Противопоказания базилика
Это растение приносит много пользы и минимум вреда только при умеренном потреблении, поскольку в своем составе содержит небольшой процент ртути.
Чай из листьев базилика нельзя пить беременным, но он полезен кормящим материям, у которых мало молока.
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