От антисептика до стимулятора. Полезные свойства базилика, о которых вы не знали

Базилик - это не только отличный вкусовой агент в кулинарии, но и природный источник полезных веществ для поддержания здоровья. Включение этого растения в рацион может способствовать всеобщему благополучию и улучшить качество жизни.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает о полезных свойствах базилика и почему его нужно использовать со ссылкой на WebMD .

Полезные свойства базилика

Богат антиоксидантами

Базилик включает в себя мощные антиоксиданты, такие как витамин А, витамин К и бета-каротин. Эти вещества помогают бороться со стрессом, что способствует укреплению иммунитета и предотвращает преждевременное старение.

Противовоспалительные свойства

Масло из базилика содержит эфирные соединения, обладающие противовоспалительным эффектом. Употребление базилика может помочь снизить воспаление в организме и уменьшить риск развития заболеваний, связанных с воспалением.

Поддержка здоровья сердца

Содержание магния и калия способствует нормализации работы сердечно-сосудистой системы. Он может помогать контролировать артериальное давление и снижать риск развития сердечных заболеваний.

Антимикробные свойства

Эфирные масла в растении обладают антимикробными свойствами, помогающими бороться с бактериями и микробами. Добавление базилика к блюдам может способствовать сохранению пищи и улучшить гигиену питания.

Поддержка здоровья кожи

Базилик содержит витамины и антиоксиданты, которые могут способствовать сохранению здоровья кожи. Применение масла из базилика на коже может помочь уменьшить воспаление и улучшить его общее состояние.

Успокаивающие свойства

Аромат базилика оказывает влияние на нервную систему, способствуя снятию стресса и успокоению. Чашка чая из базилика или использование его в ароматерапии может помочь улучшить настроение и снизить уровень тревоги.

Также интересный факт про базилик заключается в том, что вырастив на подоконнике фиолетовый или зеленый куст, можно очистить и освежить воздух в комнате, улучшить память и внимание, сделать крепким сон.

Противопоказания базилика

Это растение приносит много пользы и минимум вреда только при умеренном потреблении, поскольку в своем составе содержит небольшой процент ртути.

Чай из листьев базилика нельзя пить беременным, но он полезен кормящим материям, у которых мало молока.