Корисні продукти, які насправді можуть нашкодити (список)

Хлібці

Користь такого продукту в тому, що вони не містять цукру та дріжджів, не обтяжують організм, містять злаки, іноді насіння.

Шкода від них теж є: ними можна захопитися, бо вони не дають насичення, а як наслідок - надлишок вуглеводів. Також у складі можуть бути шкідливі жири. Так як це сухий продукт, то він може спровокувати запори.

Норма: 5 штук на добу.

Смузі

Користь: джерело вітамінів та мікроелементів, дають енергію

Шкода: у смузі рівень цукру вищий, ніж в цілому фрукті, тому захоплення цим напоєм провокує виснаження підшлункової та набір зайвих кіло.

Норма: 150 мл на добу.

Фото: Смузі - це добре, але в міру (pixabay)

Йогурти

Користь: містять бактерії, які допомагають мікрофлорі; містять білок.

Шкода: йогурти з наповнювачем містять багато цукру; при перетравленні виділяється білок казеїн, який важко перетравлюється і навантажує травну систему.

Норма: 200 мл на добу для дорослої людини.

Протеїнові коктейлі

Користь: містять готовий протеїн для побудови м'язів.

Шкода: часто містять цукор і підсолоджувачі, часто людина може перевищувати дозу білка для свого організму, а цим навантажувати нирки.

Норма білка: 1-1,5 г на кг ваги. І враховуйте ще білок з їжі.

Насіння чіа

Користь: містять корисні жири, зменшують рівень холестерину, зменшують апетит.

Шкода: понижують тиск (тому гіпотонікам не вживати); зменшують дію аспірину; можуть спричинити запор.

Норма: 5 г на добу і не більше 12 днів підряд.

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