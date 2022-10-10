Як доглядати за шкірою в холоди, щоб вона не втратила красу і сяяння
На дворі стає все холодніше і наша шкіра потребує особливого догляду. Навіть якщо ви не маєте проблем з нею, підтримувати тонус треба завжди - і не тільки обличчя. Руки, ноги, все тіло - все потребує ретельної уваги.
Про це розповіла лікар-дерматолог Вікторія Ахтарнія.
5 коротких порад, як подбати про свою шкіру восени
- Cтежте за вологістю повітря вдома
Ідеально - це 50-60. Зволожувач повітря з гігрометром - це must have у кожному домі.
- Правильно купайтеся
Надавайте перевагу короткому купанню під не гарячим душем, а не годинні лежання в ванній (а якщо хочеться полежати подовше - додавайте емульсії для купання або олійки для купання ).
Після купання бережно промокуйте, а не розтирайте шкіру.
- Зволожуйте
Робіть акцент на зволоженні. Після кожного купання зволожте тіло кремом. Кераміди в складі будуть плюсом, але обирайте ті, які подобаються і доступні по бюджету.
- На вулицю тільки в рукавичках
На вулицю одягайте рукавички, щоб захистити від негоди. Шерстяні светри на голе тіло - погана ідея, тому краще під них одягнути майку чи футболку.
- Бережіться від холоду
Якщо маєте подразнення на мороз - користуйтесь колд-кремами перед виходом на вулицю.
І пам'ятайте, що старіє не тільки обличчя, але і тіло, тому краще про нього дбати.
Раніше ми писали про 7 щоденних речей, які псують і старять вашу шкіру.
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