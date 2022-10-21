Припиніть це їсти, якщо хочете гарно виглядати і почуватися

Недарма кажуть, що "ми те, що ми їмо". Адже наш раціон безпосередньо впливає на зовнішній вигляд і самопочуття.

Йогурти з добавками

Маються на увазі йогурти із фруктовими добавками. В них дуже багато цукру: по суті це такий самий десерт, як морозиво та тістечка.

Солодкі газовані напої

Солодкі напої можуть бути причиною масованого ожиріння людей. Крім того, у цих напоїв є барвники, до яких можуть бути питання щодо канцерогенності.

Засмажене м'ясо

Будь-яка "піджаристість" - це ознака кінцевих продуктів глікування (КПГ), одного з найголовніших факторів старіння.

Бекон

Важко взагалі уявити, що людина, яка стежить за своїм здоров'ям, може регулярно вживати бекон, особливо засмажений. У 100 г підрум'яненого бекону міститься понад 97 тисяч одиниць КПГ, а організм без шкоди може переробити приблизно 15 тисяч на день.

Соєвий соус

Це надлишок солі і, на жаль, часто барвники.

Сирний соус

Він містить сіль, жир, кінцеві продукти глікування. Сир сам собою нормальний продукт, зрозуміло, у невеликих кількостях. Але плавлений сир - це вже зашкалюючі КПГ та одна хімія.

Салямі та хот-доги

Крім очевидних жиру та солі, різного роду ковбасу не варто їсти через додані у фарш нітрати. Їх туди додають, щоб до м'яса не причепилася інфекція, наприклад, клостридії (ботулізм).

Чіпси

Це сіль, цукор, жир, борошно, крохмаль, маса будь-яких підсилювачів смаку, ароматизаторів, емульгаторів. Це вуглеводи швидкого засвоєння, високий глікемічний індекс, високе глікемічне навантаження і, відповідно, підвищений рівень інсуліну, що не обіцяє нічого доброго.

Маргарин

Це сіль, КПГ та жир.

Білий хліб

Він містить прості вуглеводи та клітковину. Загалом, нічого хорошого і корисного.

Кава з льодом

Вживання занадто холодного призводить до контрастного переохолодження слизових оболонок ротоглотки й травного тракту, що загрожує загостренням хвороб.

Консервовані фрукти

Це цукор і консерванти, які є поганою заміною сезонним фруктам.

Алкогольні коктейлі і пиво

Будь-який алкоголь - шкідливий, а в коктейлях забагато цукру, що ще більш шкідливо.