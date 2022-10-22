Корисні продукти, які насправді можуть нашкодити (список)
Якщо ви піклуєтеся про своє здоров'я, звісно ви стежите за тим, що потрапляє до вашого рота. У нас для вас не дуже гарні новини: не всі "корисні" продукти завжди бувають корисними.
Про це розповіли фітнес-тренери в Instagram.
Хлібці
Користь такого продукту в тому, що вони не містять цукру та дріжджів, не обтяжують організм, містять злаки, іноді насіння.
Шкода від них теж є: ними можна захопитися, бо вони не дають насичення, а як наслідок - надлишок вуглеводів. Також у складі можуть бути шкідливі жири. Так як це сухий продукт, то він може спровокувати запори.
Норма: 5 штук на добу.
Смузі
Користь: джерело вітамінів та мікроелементів, дають енергію
Шкода: у смузі рівень цукру вищий, ніж в цілому фрукті, тому захоплення цим напоєм провокує виснаження підшлункової та набір зайвих кіло.
Норма: 150 мл на добу.
Фото: Смузі - це добре, але в міру (pixabay)
Йогурти
Користь: містять бактерії, які допомагають мікрофлорі; містять білок.
Шкода: йогурти з наповнювачем містять багато цукру; при перетравленні виділяється білок казеїн, який важко перетравлюється і навантажує травну систему.
Норма: 200 мл на добу для дорослої людини.
Протеїнові коктейлі
Користь: містять готовий протеїн для побудови м'язів.
Шкода: часто містять цукор і підсолоджувачі, часто людина може перевищувати дозу білка для свого організму, а цим навантажувати нирки.
Норма білка: 1-1,5 г на кг ваги. І враховуйте ще білок з їжі.
Насіння чіа
Користь: містять корисні жири, зменшують рівень холестерину, зменшують апетит.
Шкода: понижують тиск (тому гіпотонікам не вживати); зменшують дію аспірину; можуть спричинити запор.
Норма: 5 г на добу і не більше 12 днів підряд.
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