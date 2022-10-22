Полезные продукты, которые на самом деле могут навредить (список)

Если вы заботитесь о своем здоровье, конечно вы следите за тем, что попадает в ваш рот. У нас для вас не очень хорошие новости: не все "полезные" продукты всегда бывают полезными.

Об этом рассказали фитнес-тренеры в Instagram.

Хлебцы

Польза такого продукта в том, что они не содержат сахара и дрожжей, не отягощают организм, содержат злаки, иногда семена.

Вред от них тоже есть: ими можно увлечься, потому что они не дают насыщения, а как следствие – избыток углеводов. Также в составе могут находиться вредные жиры. Так как это сухой продукт, то он может спровоцировать запоры.

Норма: 5 штук в день.

Смузи

Польза: источник витаминов и микроэлементов, дающих энергию

Вред: в смузи уровень сахара выше, чем в целом фрукте, поэтому увлечение этим напитком провоцирует истощение поджелудочной и набор лишних кило.

Норма: 150 мл в сутки.

Фото: Смузи – это хорошо, но в меру (pixabay)

Йогурты

Польза: содержат бактерии, помогающие микрофлоре; содержат белок.

Вред: йогурты с наполнителем содержат много сахара; при переваривании выделяется белок казеин, который тяжело переваривается и нагружает пищеварительную систему.

Норма: 200 мл/сутки для взрослого человека.

Протеиновые коктейли

Польза: содержит готовый протеин для построения мышц.

Вред: часто содержат сахар и подсластители, часто человек может превышать дозу белка для своего организма, а этим нагружать почки.

Норма белка: 1–1,5 г на кг веса. И учитывайте еще белок из еды.

Семена чиа

Польза: содержат полезные жиры, уменьшают уровень холестерина, уменьшают аппетит.

Вред: понижают давление (поэтому гипотоникам не принимать); уменьшают действие аспирина; могут вызвать запор.

Норма: 5 грамм в сутки и не более 12 дней подряд.

.