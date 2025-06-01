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4 вкусные и полезные обеды для детей, которые всегда заходят на ура

Воскресенье 01 июня 2025 12:59
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4 вкусные и полезные обеды для детей, которые всегда заходят на ура Названы варианты обеда, которые полезны для детей (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Обед для ребенка - это не просто прием пищи, а возможность зарядиться энергией на весь день. Названы полезные идеи, которые помогут сделать питание малышей сбалансированным и интересным.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Today.

Начните с основного продукта, который содержит много белка

Белок - это один из важнейших строительных материалов для организма ребенка. Он помогает расти мышцам, укреплять иммунитет и поддерживать здоровье кожи, волос и ногтей.

Кроме того, белок способствует правильному развитию органов и тканей, обеспечивает энергией и помогает восстанавливаться после физических нагрузок. Поэтому регулярное употребление белка в рационе помогает детям быть активными, сильными и здоровыми.

Идеи для детской еды с высоким содержанием белка:

  • сэндвичи с нарезанной индейкой, ветчиной или курицей
  • греческий йогурт
  • курица-гриль
  • творожные палочки

Давайте детям свежие фрукты и овощи

Педиатр Мэтью Уилбер рассказал, что овощи и фрукты не только помогают детям получить необходимые витамины и минералы, но и обеспечивают полезную для кишечника клетчатку.

"Я вижу многих детей с расстройством желудка и проблемами с пищеварением, а свежие фрукты и овощи - отличный способ получить больше клетчатки", - добавила эксперт.

Варианты полезных фруктов и овощей:

  • яблоки
  • апельсины
  • мандарины
  • виноград
  • малина
  • клубника
  • нарезанный болгарский перец
  • морковные палочки
  • палочки сельдерея
  • огуречные палочки

Добавьте сытный, вкусный соус с хрустящей закуской

Соусы или пасты могут быть отличным способом добавить немного больше здорового, насыщенного жирами и белками рациона ребенка, а также они могут быть вкусным дополнением к богатым питательными веществами овощам.

Арахисовая паста и гуакамоле - это способы, как можно незаметно добавить белок и сделать овощи вкуснее.

Идеи для соусов и перекусов:

  • арахисовая паста
  • гуакамоле
  • хумус
  • крекеры

Вкусный десерт

Десерты, особенно содержащие углеводы (фрукты, мед, цельнозерновая мука), дают энергию, которую дети быстро теряют в движении и учебе.

Сладкое вызывает высвобождение эндорфинов (гормонов радости). Это особенно важно в моменты стресса или после тяжелого дня.

Небольшая порция десерта может быть мотивацией завершить задание, поесть основное блюдо или выполнить домашнее задание.

Идеи для десертов:

  • фрукты
  • ягоды в шоколаде

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Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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Дети Здоровье Питание детей
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