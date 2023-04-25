Полезные функции вашего Wi-Fi-роутера, о которых вы точно не знали

Роутеры сейчас стоят практически в каждом доме и основная их функция - раздавать интернет на все гаджеты в пределах жилья. Чаще всего пользователи не задумываются, какие есть еще функции есть Wi-Fi-роутера и ими никогда не пользуются.

Какие функции есть у большинства роутеров, которыми не пользуются - читайте в материале ниже.

Подключение к другим сетям

Ваш роутер можно подключить не только к вашему интернет-провайдеру, но и к другим - по соседству. Например, к соседскому (если сосед вам даст пароль) или к кафе, которое находится поблизости и сигнал до вас доходит.

По сути - это будет еще один резервный интернет, который позволит вам продолжать учебу или работу, если у вашего провайдера возникнут проблемы.

Если у вашей модели есть функция Multi Wan, то вы можете подключить столько провайдеров, сколько есть портов у роутера. А значит - можете заключить договор с еще одним провайдером и получить резервный интернет.

Также можно подключать к роутеру USB-модем от сотового оператора, если у вас бывают перебои с основным поставщиком интернета.

Используйте роутер для прямой закачки

Если у вас есть внешний жесткий диск, то его можно подключать к роутеру через USB. Потом нужно активировать возможность качать торренты в настройках роутера. И все ваши фильмы или музыка будут напрямую скачиваться на внешний жесткий диск.

Экономия на VPN

Чтобы не устанавливать VPN на все свои гаджеты отдельно, можно подключить эту функцию сразу к роутеру. И любой гаджет, который будет к нему подключен, сможет выходить в интернет под VPN. Также можно в настройках указать, какие гаджеты должны через него работать, а какие нет.

Два диапазона

У многих роутеров есть возможность разделить интернет на два диапазона - 2,4 ГГц и 5 ГГц. Большинство пользователей юзает свои девайсы на 2,4 ГГц и поэтому, когда на этом диапазоне сидит почти весь дом, скорость падает в разы.

Особенно эта функция удобна, когда в доме есть много пользователей - детей с мультфильмами и онлайн-учебой можно перевести на один диапазон, а более сильный и быстрый - оставить взрослым для работы.

Родительский контроль

Эта функция роутера позволяет по заданному времени отключать интернет, блокировать определенные сайты и создавать черный список ресурсов.

Усиление сигнала

Если поставить в доме несколько роутеров, то это позволит в разы усилить сигнал. Самый мощный может быть проводной, а остальные - беспроводные. Такую схему используют в больших помещениях или в частных домах, где в каждой комнате нужен сильный сигнал.