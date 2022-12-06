Корисні чи шкідливі: чи варто їсти тепличні овочі взимку

Чи корисні тепличні овочі

Науковці твердять, що у тепличних овочах на 20-30 відсотків менше вітаміни, ніж у городини з грядки. А нітратів - більше. Оскільки під час росту їм бракує сонячного світла. Саме воно допомагає перетворювати нітрати, що надходять у рослину, в білки та інші сполуки.

Найбільше нітратів в імпортних овочах, здебільшого турецьких та іспанських. Саме вони взимку займають до 90 відсотків ринку. У багатьох європейських країнах вміст нітратів у городині не контролюють. У вітчизняній городині також нітрати, але у менших кількостях.

Також тепличні овочі хоч і здатні пролежати два місяці, проте вже за 7-10 днів втрачають корисні властивості. Наприклад цукри перетворюються на крохмаль. Саме тривалий термін зберігання і є причиною того, що помідори мають крохмалисту консистенцію.

Чи варто їсти тепличну городину взимку

Безумовно тепличні овочі поступають за смаковими якостями і корисністю тим, які вирощені на грядках. Але їх також можна споживати у їжу, проте не зловживати. Дорослим на добу можна їсти городину, що містить не більше трьохсот міліграмів нітратів. Інакше може виникнути негативна реакція організму.

Разом із тим дієтологи наголошують, що тепличні огірки та помідори не дуже цінні для організму взимку. Річ у тому, що цими овочами й корисними речовинами з них люди наситились протягом сезону, коли ті були найкорисніші..

Відповідно взимку організм нічого критично нового не отримає з такої городини. А ті елементи, що вони можуть дати, легко добути в інших продуктах.

Восени-взимку варто налягати на новозібраний врожай - капуста, буряки, моркву, гарбузи, яблука й бобові. Варто додавати у раціон заморожений горошок й свіжу броколі. Це гарно покриє вітамінні потреби організму, й принесе більше користі, ніж тепличні овочі.