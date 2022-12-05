Шліфований чи нешліфований: який рис корисніший і чому

Часто господині вибирають продукти за звичкою, не вникаючи у їхні характеристики. От чи багато хто задумується над тим, яка різниця між шліфованим і нешліфованим рисом та який з них корисніший?

У матеріалі нижче розповідаємо, у якому рисі зберігається найбільше поживних вітамінів та елементів, цінних для здоров'я.

Що таке нешліфований рис

Це зерна, що проходять мінімальну обробку й зберігають живильну висівкову оболонку. Тому вони й мають незвично світло-коричневий колір, текстуру та легкий горіховий присмак. Часто його ще називають бурим рисом. Така крупа зберігає максимум корисних речовин.

Час приготування такого рису - від 25 до 40 хвилин. При цьому він не розварюється. Проте у нього не надто великий термін зберігання.

Що таке шліфований рис

Це зерно, очищене від оболонки. Від цього крупа набуває м'якшого смаку й стає білого кольору. Такий рис легше засвоюється організмом.

Така крупа швидко готується - достатньо проварити 10-15 хвилин. Також вона значно довше зберігається, порівняно із нешліфованим рисом. І коштує дешевше.

Який рис корисніший

Найбільше корисних речовин міститься в оболонці зерна. Відповідно нешліфований рис, який її не втратив - має більше клітковини, вітамінів, мікро-і макроелементів, ніж шліфований рис. Тому є кориснішим для здоров'я і більше цінується серед дієтологів і прихильників правильного харчування.

Шліфований рис ж втрачає більшість цінних для організму елементів.

Якщо порівняти ці два види, то нешліфований несе величезну користь для здоров'я, а шліфований - просто смачний.

Який рис кращий для схуднення

Нешліфований рис містить не набагато більше калорій у порівнянні із шліфованим рисом. Проте він має майже вдвічі більше фосфору та марганцю. У ньому також у два з половиною рази більше заліза та суттєво більше вітамінів В3, В1 та В6. Тому для дієти, що спрямована на схуднення, краще вибирати його.

Експерти радять купувати рис, що розфасований у країні-виробнику. Така крупа буде найякіснішою.