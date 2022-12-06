Полезно или вредно: стоит ли есть тепличные овощи зимой

Полезны ли тепличные овощи

Ученые утверждают, что в тепличных овощах на 20-30 процентов меньше витамины, чем у овощей из грядки. А нитратов - больше. Поскольку при росте им не хватает солнечного света. Именно оно помогает превращать поступающие в растение нитраты в белки и другие соединения.

Больше всего нитратов в импортных овощах, в основном турецких и испанских. Именно они занимают зимой до 90 процентов рынка. Во многих европейских странах содержание нитратов в овощах не контролируется. В отечественном овоще также нитраты, но в меньших количествах.

Также тепличные овощи хоть и способны пролежать два месяца, однако уже через 7-10 дней теряют полезные свойства. Например, сахар превращается в крахмал. Именно длительный срок хранения и является причиной того, что помидоры имеют крахмалистую консистенцию.

Стоит ли есть тепличные овощи зимой

Безусловно, тепличные овощи поступают по вкусовым качествам и полезности тем, которые выращены на грядках. Но их также можно употреблять в пищу, но не злоупотреблять. Взрослым в сутки можно есть овощи, содержащие не более трехсот миллиграммов нитратов. В противном случае может возникнуть негативная реакция организма.

Вместе с тем диетологи отмечают, что тепличные огурцы и помидоры не очень ценны для организма зимой. Дело в том, что этими овощами и полезными веществами из них люди напитались в течение сезона, когда те были самые полезны.

Соответственно зимой организм ничего критически нового не получит из таких овощей. А элементы, которые они могут дать, легко добыть в других продуктах.

Осенью и зимой следует налегать на собранный урожай - капусту, свеклу, морковь, тыкву, яблоки и бобовые. Следует добавлять в рацион замороженный горошек и свежую брокколи. Это хорошо покроет витаминные потребности организма и принесет больше пользы, чем тепличные овощи.